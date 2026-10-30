CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Финансовые результаты Интернет Веб-сервисы Техника Импортонезависимость
|

«Яндекс» потерял в прибыли из-за увлечений ИИ и музыкой

Выручка и показатель EBITDA «Яндекса» в III квартале 2026 г. выросли на 12% год к году. При этом EBITDA сегмента «Персональные сервисы» снизилась на 46% из-за инвестиций в искусственный интеллект и музыкальный контент. Направления электронной коммерции и доставки продолжают быть убыточными.

Финансовые итоги «Яндекса» в III квартале 2026 года

«Яндекс» представил финансовые итоги за III квартал - девять месяцев 2026 г. Выручка компании в III квартале 2026 г. составила 410,6 млрд руб., увеличившись за год на 12%. Операционная прибыль выросла на 16% до 61,4 млрд руб.

Скорректированный показатель EBITDA (прибыль до уплаты налогов, процентов по кредитам и расходам на амортизацию) составил 87,8 млрд руб. (рост за год - 12%). Рентабельность по данному показателю практически не изменилась и составила 21,4%.

yandeks_700.jpg
© evgris / Фотобанк Фотодженика
Выручка «Яндекса» в III квартале 2026 года выросла на 12% год к году, но EBITDA сегмента «Персональные сервисы» снизилась на 46% из-за инвестиций в искусственный интеллект и музыкальный контент

Чистая прибыль увеличилась на 23% и составила 42,5 млрд руб. Скорректированная чистая прибыль практически не изменилась и составила 45,9 млрд руб. Оборот услуг по рекламе и продвижению вырос на 9% до 136 млрд руб. Подписочная выручка «Яндекс Плюса» увеличилась на 31% до 30 млрд руб.

Финансовые итоги «Яндекса» за девять месяцев 2026 года

По итогам девяти месяцев 2026 г. выручка увеличилась на 16% до 1,17 млрд руб. Операционная прибыль увеличилась на 73% до 196 млрд ру. Скорректированный показатель EBITDA увеличился на 30% до 250 млрд руб. Рентабельность по данному показателю составила 21,4% (рост за год - 2,2 п.п.). Чистая прибыль выросла в 3,4 раза (на 239%) до 135,9 млрд руб., скорректированная чистая прибыль увеличилась на 46% до 128,1 млрд руб.

Оборот от услуг по рекламе и продвижению за девять месяцев 2026 г. составила 379 млрд руб., увеличившись за год на 10%. Подписочная выручка «Яндекс Плюса» увеличилась на 29% и составила 84 млрд руб. Капитальные затраты за девять месяцев 2026 г. составили 115 млрд руб.

Последствия атак украинских БПЛА

В период с 1 июля по 27 октября 2026 г. «Яндекс» в рамках процедуры обратного выкупа собственных акций (buy-back) выкупил 2,1 млн акций (0,53% от общего числа акций) на общую сумму 7,7 млрд руб. Выкуп производиться в рамках программы долгорочной мотивации сотрудников. Выкупленные акции не предоставляют права голоса и не участвуют в распределении дивидендов до момента их передачи участникам программы.

В октябре 2026 г. несколько дата-центров «Яндекса» подверглись атакам украинских БПЛА (беспилотные летательные аппараты). Данные события произошли после окончания отчетного периода и не повлияли на результаты компании за III квартал 2026 г. Но компания признает повреждение части своей инфраструктуры и продолжает оценивать последствия данных атак.

При этом «Яндекс» восстановил все сервисы для пользователей и для бизнеса - в них доступны все ключевые функции. «Инженеры компании работают над тем, чтобы вернуть все возможности в полном объеме», - сообщили в «Яндексе».

«Масштаб и диверсификация бизнеса обеспечивают «Яндексу» устойчивость к внешним вызовам, - заявили в компании. - Компания продолжает выполнять обязательства перед партнерами и клиентами. «Яндекс» фокусируется на повышении устойчивости инфраструктуры и переходе к более распределенной модели ее работы».

Также в компании добавили, что сохраняют долгосрочные стратегические приоритеты и не намерен пересматривать планы по развитию ключевых направлений бизнеса. Компания также продолжает инвестировать в новые технологии и продукты.

При этом «Яндекс» отозвал ранее опубликованные прогнозы по выручке и скорректированному показателю EBITDA за 2026 г. «После октябрьских атак на дата-центры компания столкнулась с дополнительными внешними факторами, которые затрудняют оценку финансовых результатов до конца года, - заявили в компании. Кроме того, в компании сообщили, что не планируют увеличение объема капитальных затрат: «Яндекс» заблаговременно инвестировал в развитие резервных мощностей и закупку необходимого оборудования.

Финансовые итоги «Яндекса» в разрезе сегментов

В сегменте «Поисковые сервисы и искусственный интеллект (ИИ)» выручка в III квартале 2026 г. составила 144,7 млрд руб. (рост - 4%), скорректированный показатель EBITDA составили 6763 млрд руб. (рост за год - 7%), рентабельность по данному показателю составила 46,5%.

Как поясняют в «Яндексе», на динамику показателей повлияло снижение продаж умных устройств на фоне перестройки логистики после атак на склады марктеплейсов, сделанная потребительская активность в сервисах объявлений и эффект от продаже «Авто.ру» группе «Т-Технологии».

В части рекламы и услуг продвижения выручка от развивающихся форматов (DOOH, Connected TV, реклама в мессенджерах) выросла на 72%, Среди коммерческих индустрий бюджеты больше всего наращивали рекламодатели в категориях «Развлечения» (рост - 37%), ИТ (рост - 22%) и «Медицина и фармацевтика» (рост - 21,4%). Рекламные бюджеты иностранных компаний на продвижение в «Яндексе» за 9 месяцев 2026 г. выросла на 62%. Также на 12,5% выросли инвестиции малого и среднего бизнеса в рекламу на «Яндекс Картах».

В сегменте «Городские сервисы» выручка выросла на 11% до 222,7 млн руб., скорректированный показатель EBITDA увеличился на 53% до 28,9 млрд руб., рентабельность по данному показателю составила 13% (рост - 3,3 процентных пункта, п.п.).

В подсегментах «Городских сервисов» валовый оборот(GTV) «Райдтех» вырос на 14% до 476,8 млрд руб., сервиса электронной коммерции - на 7% до 308 млрд руб., доставки и других O2O-сервисов - на 29% до 67 млрд руб.

Выручка «Райдтеха» выросла на 11% до 81,9 млрд руб., сервисов электронной коммерции - на 10% до 124,1 млрд руб., сервисов доставки и O2O - на 20% до 2464 млрд руб. Скорректированный показатель EBITDA городских сервисов вырос на 20% до 28,9 млрд руб., в том числе у «Райдтеха» - 35,2 млрд руб. (рост - 23%), у сервисов электронной коммерции - минус 4 млрд руб., у «Доставки и O2O» - минус 2,2 млрд руб. Рентабельность по данному показателю (от GTV) у «Райдтеха» составила 7,4%, у у сервисов доставки и O2O - минус 362%.

Оборот «Яндекс Еда» вырос на 30,3% непродуктивное направление 9»Аптеки», «Цветы» и пр.) выросло на 40,3%. Оборот «Яндекс Лавка» вырос на 21%, оборот «Яндекс Доставка» - на 3,9%.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

В сегменте «Персональны сервисы» выручка в III квартале 2026 г;. выросла за год на 37% до 75 млрд руб., скорректированный показатель EBITDA снизился на 46% и составил 1,8 млрд руб., рентабельность по данному показателю снизилась на 3,8 п.п. и составила 2,4%. В «Яндексе» объясняют то инвестицией в искусственный интеллект и музыкальный контент и развитием на новых рынках.

В подсегментах персональных сервисов выручка подсегмента «Плюс и развлекательные сервисы» выросло на 36% до 39,8 млрд руб., выручка подсегмента «Финансовые сервисы» - на 49% до 35,2 млрд руб., а выручка подсегмента «Свои Плюсы» сократилась на 14% до 3,3 млрд руб. Скорректированный показатель EBITDA у подсегмента «Плюс и развлекательные сервисы» вырос на 14% до 2,9 млрд руб., у «Финансовые сервисы» данный показатель вырос на 34% до 700 млн руб., у «Свои Плюсы» данный показатель имеет отрицательное значение - минус 1,7 млрд руб.Рентабельность по EBITDA у «Плюс и развлекательные сервисы» составляет 7,2%, у «Финансовые сервисы - 1,9%.

Оборот продаж билетов на «Яндекс Афиша» вырос на 28,7% до 13,3 млрд руб. Продажи на сайтах партнеров увеличились на 21,6% до 3,8 млрд руб. GMV «Финансовых сервисов» вырос на 54% до 431 млрд руб., а за 9 месяцев он превысил 1 трин руб. Доля оборот за пределами экосистемы «Яндекса» составила 62%.

В сегменте B2B Tech выросла на 32% до 16:4 млрд руб., скорректированный показатель EBITDA увеличился в 2,3 раза (на 141%) и составил 5,2 млрд руб., рентабельность по данному показателю выросла на 14,3 п.п. и составила 31,7%. На рост выручки повлияли расширение клиентской базы, рост потребления сервисов со стороны крупного и среднего бизнеса и высокий спрос на решения на базе искусственного интеллекта и информационной безопасности. В сентябре 2026 г. рекуррентаня выручка (ARR, выручка без учета разовых платежей) от использования Yandex Ai Studio составила 2,4 млрд руб.

В сегменте «Автономные технологии» выручка за год увеличилась на 25 % до 200 млн руб. Скорректированный показатель EBITDA имеет отрицательное значение - минус 7,2 млрд руб. За год он увеличился на 73%.

Операционные итоги «Яндекса»

Численность персонала за год сократилась на 5% до 90,6 тыс. человек. При этом численность основного персонала осталась прежней - 31,06 тыс. человек.

В III квартале был запущен рекламный инструмент «Панорама», объединяющий онлайн- и оффлайн-площадки для проведения охватный компаний. Ежемесячна аудитория таких площадок составляет 120 млн уникальных пользователей. По мнению «Яндекса» это на 62% больше, чем у популярных в России маркетплейсов и классифайдов.

Аудитория городских сервисов составляет 61,1 млн активынх пользователйе в месяц. Доля GMV (общий оборот) городских сервисов от направлений вне онлайн-заказа такси составляет около 50%. Доля поездок «Яндекс Такси» за пределы домашнего региона достигла 44,4%.

У поисковых сервисов аудитория составляет 110 млн активных пользователей в месяц. Число подписчиков «Яндекс Плюс» выросло на 15.7% до 51,9 млн. Ежемесячная аудитория ответов «Алиса AI» под поисковой строкой составляет 54,8 млн, доля поисковых запросов, на которые «Алиса» дает ответы, составляет 44%. Число пользователей, еженедельно решающих задачи в части с «Алиса AI», выросла на 36% до 45 млн. Ежемесячное количество активных «Станций» с «Алисой» достигло 24 млн. 46 млн пользователей «Яндекс Браузера» ежемесячно пользуются «Алиса Ai».

В персональных сервисах число аутентифицированных пользователей из России в «Яндекс ID» в день составляет 116 млн. Доля GMV «Финтеха» вне экосистемы «Яндекса» составляет 62%. В «B2B Tech число пользователей «Яндекс 360» в месяц составляет 119 млн пользователей и 200 тыс. организаций. Число коммерческих токенов Yandex AI. Studio составляет 946 млрд. (рост за год - в четыре раза).

Роботы-доставщики в III квартале 2026 г. осуществили 750 тыс. доставок - втрое больше, чем кварталом ранее. Аудитория «Яндекс Учебкнига» достигла 1,6 млн школьников.

Игорь Королев

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

CNews установил новый рекорд посещаемости — 8,3 млн человек за месяц

Российские мессенджеры обогнали Zoom по синхронности звука и видео. В остальном отстали

Надвигается глоабльный дефицит дисплеев. Один из главных поставщиков экранов для iPhone уже поднимает цены

На «Госуслугах» появилась возможность перебежать к другому мобильному оператору, сохранив номер

Cверхпопулярный мессенджер стал потреблять в 14 раз меньше ОЗУ, когда его переписали на любимом языке хакеров

Хакеры обнулили крупного российского провайдера. Часть данных утрачена безвозвратно

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Зачем планшету стилус в 2026 году: 5 самых производительных моделей с поддержкой стилуса

Безмолвный свидетель: как гаджеты умного дома следят за нами и собирают данные

Самые стильные интерьерные роутеры и Mesh-системы: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще