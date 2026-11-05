Российские мессенджеры обогнали Zoom по синхронности звука и видео. В остальном отстали

Российские видео-хостинги, онлайн-кинотеатры и ВКС заметно отстают от зарубежных аналогов - Netflix, YouTube, Bilibili, Zoom, каждый в своей категории. Однако российские ВКС обогнали Zoom в части синхронизации аудио и видео.

Сравнение качества кодирования российских видеохостингов с Bilibili

В России проведено исследование качества видеохостингов, онлайн-кинотеатров и ВКС (видеоконференцсвязь). Презентацию исследования провел ведущий научный сотрудник Института искусственного интеллекта Дмитрий Ватолин на «Видео конференции 2026».

В ходе скрининга качества видеохостингов использовалась метрика VMAF 0.6.3. Сравнение проводилось на одном и том же наборе непопулярных горизонтальных видео. За нулевое значение брался YouTube в формате H.264.

Наилучшее качество показал китайский видеохостинг Bilbili. Его эффективность кодирования оказалась 31,7% (насколько меньший битрейт при том же качестве). На втором месте Vimeo с эффективностью 7,2%. На третьем - Youku с эффективностью 4,6%.

Сгенерировано ИИ Исследование российских ВКС показали их превосходство над Zoom в части синхронизации аудио и видео

У «VK Видео» эффективность кодирования совсем небольшая - 0,6%. У Rutube (принадлежит «Газпром-Медиа») отрицательное значение данного показателя - минус 10,8%. Как отмечает Ватолин, в 2025 г. показатели Rutube были еще хуже.

Сравнение качества кодирования онлайн-кинотеатров с Netflix

При сравнении онлайн-кинотеатров использовались 34 тайтла (фильма или сериала), нарезанные в 201 фрагмент продолжительностью по две минуты. В том числе использовались 15 российских тайтлов и 19 зарубежных. Эталонными видео были BD-рипы в разрешении 1920x1080. При сравнении использовалась метрика VMAF 0.6.3.

За нулевую отметку был взят кодек H.264. Наилучшее значение - у онлайн-кинотеатра Netflix с кодеком AV1. Эффективность кодирования (экономия битрейта при одинаковом качестве относительно x264) у него составила 79,3%. На втором месте - так же Netflix, но с кодеком H.264 в высоком разрешении (high) - 30%.

Остальные онлайн кинотеатры сравнивались с базовым кодеком H.264 (Main) и у всех из них отрицательные значения эффективности кодирования. Netflix с этим кодеком имеет значение минус 11%. У «Кинопоиска» (принадлежит «Яндексу») значением минус 8%.

У Okko (ранее принадлежал Сбербанку) - минус 11%. У «Иви» - минус 14,3%. У Kion (принадлежит МТС) - минус 44,4%. У Premier (проект «Газпром-Медиа») - минус 49,8%, у Win (проект «Ростелекома») - минус 51%.

Как показывает Ватолин, Netflix с кодеком AV1 при том же качестве изображения потребляет в пять раз меньший битрейт, чем «Кинопоиск». Netflix с кодеком H.264 потребляет на 40% меньший битрейт, чем «Кинопоиск» с тем же кодеком. В то же время Premier и «Кинопоиск» требует в полтора раза больший битрейт, чем «Кинопоиск».

Netflix заблокировал российских пользователей в 2022 г., доступ к нему с территории России возможен только при использовании особых технических средств. В то же время, по мнению Ватолина, даже в этом случае использование Netflix является эффективнее, чем российских онлайн-кинотеатров: объем трафика, потребляемого для просмотра одной серии через российский кинотеатр, сравним с объемом трафика, потребляемого Netflix для одного сериала.

Сравнение качества передачи аудио российскими ВКС и Zoom

Также было проведено сравнение ВКС. Использовалось два сценария - только аудио и аудио с экранным контентом. При тестировании использовались Linux-клиенты соответствующих ВКС и соединение типа «точка-точка». Также исследование проводилось из различных мест соединения: Wi-Fi (дом, офис и кафе), LTE (пешеходная зона), EDGE (в поезде), туннели (с репитерами сотовой связи и без них) и парковка («тяжелая» и «средняя»).

В исследовании качества аудио приняли участие 1,15 тыс. респондентов, осуществивших 6,78 тыс. сравнений. Далее оценка каждому сервис выставлялась исходя из того, как много респондентов выбирали его при сравнении За нулевую отметку был взят «Яндекс Телемост», который, по мнению авторов исследования, показывает наихудшие результаты. Использовалась также эталонная запись.

Наилучшую оценку по методологии Bradley-Terry показала эталонная запись - 1,3, Из сервисов ВКС наилучшие показатели у Zoom - 1,1, у «VK Звонки» - 0,56, у SberJazz (проект Сбербанка) - 0,23, у Trueconf - 0,09, у Max (проект VK) - 0,07.

Также респонденты «вслепую» сравнивали по две разных ВКС и эталонную запись на предмет качества аудио, а затем выбирали одно из них. В каждой паре побеждал тот ВКС, которого выбирало больше респондентов. Абсолютную победу над всеми сравниваемыми ВКС одержало эталонная запись - ее выбирало, в зависимости от пары для сравнения, от 56% до 79% респондентов.

Zoom побеждал всех (кроме эталонного значения), его выбирали от 64% до 75% респондентов. «VK Звонки» победили всех (кроме Zoom и эталонного значения), сервис выбирали от 61% до 66% респондентов. Победу над оставшимися сервисами также одерживал Sberjazz (его выбирали 54-57% респондентов). Max побеждал Trueconf (51%) и «Яндекс Телемост» (53%). Trueconf побеждал «Яндекс Телемост» (51%), продукт «Яндекса» оказался аутсайдером.

Сравнение качества передачи речи различными ВКС в различных сценариях

Также было проведено сравнение качества передачи аудио различными ВКС путем определения точности распознавания речи. Для этого нейросеть Whisper по методу WER (Word Error Rate) распознавала фрагмент эталонной записи и эту же запись, переданную через различные ВКС. Затем вычистилась дельта между двумя значения, чем меньший результат получался - тем лучше работает данный ВКС.

В офисе (подключение по Wi-Fi) наилучшее значение показал Zoom - 0,1 процентных пункта (п,п,). Далее идут Sberjazz - 3,2 п.п., «VK Звонки» - 3,8 п.п., Max - 5,1, Trueconf - 5,6, Далее с сильным отрывом идет «Яндекс Телемост» - 8,3, В сценарии пешеходного подключения (подключение по сети LTE) снова лидером оказался Zoom - 0,8 п.п. Далее идут «VK Звонки» - 4 п.п., SberJazz - 4,2 п.п., Max - 4.3 п.п. Следом с сильным отрывом идут TrueConf - 6,2 п.п. и «Яндекс Телемост» - 8,6 п.п.

В сценарии поезда (подключения по EDGE) лидером оказался Zoom - 2,8 п.п. Далее идут Max - 5,9 п.п., SberJazz - 6,9 п.п., «VK Звонки» - 7 п.п.. Затем с сильным отрывом идут Trueconf (10,2 п.п.) и «Яндекс Телемост» (11 п.п.). Таким образом, в указанной методологии абсолютным лидером стал Zoom, абсолютным аутсайдером - «Яндекс Телемост». Также плохие результаты у Trueconf.

Сравнение среднего растяжения речи различными ВКС

При сравнении среднего растяжения речи в офисе наилучшие значение показал Zoom - 0,6% (речь идет об увеличении длительности речи, чем меньше данное значение - тем лучше). Далее идут SberJazz - 0,7%, Max и «VK Звонки» - по 0,8%, «Яндекс Телемост» 0- 1,1%. Аутсайдер - TrueConf с результатом 1,7 п.п.

При тестировании в пешеходном переходе наилучшее значения показали Zoom и Sberjazz - по 0,7%. Max показал результат 0,8%, «VK Звонки» - 0,9%. Наихудшие результаты у «Яндекс Телемост» - 1,5% и TrueConf - 1,6%.

В поезде наилучшее значение показал Max - 8,3%, далее идет Sberjazz - 8,8%, «VK Звонки» - 9,4%. Zoom в данной категории оказался лишь на четвертой позиции - 9,7%. У «Яндекс Телемоста» показатель 13%, у Trueconf результат совсем плохой - 27%. Таким образом, в офисе и в пешеходной зоне наилучшее значение в части растяжения речи у Zoom, однако в поезде Zoom оказался хуже российских сервисов. Наихудшие значения в данной категории оказались у TrueConf, далее идет «Яндекс Телемост».

Сравнение качества передаваемого видео различными ВКС

При исследовании качества передаваемого видео проводились сеансы видеосвязи длительностью по 10 минут. Наилучшее качество по шкале LIQE показал Max - его значение более 3.

У «Яндекс Телемост», Sberjazz и «VK Звонки» данные значения, в зависимости от типа подключения (дом, кафе, офис, пешеходная зона, вход в здание, различного вида парковки и туннели) находятся в диапазоне 2,5-3,

В то же время в части доли дошедших уникальных кадров наилучшие показатели у Zoom - до 55% в зависимости от типа до 85%. Следом идет Trueconf - до 55%. У остальных ВКС доля дошедших кадров не превышает 30%. Как пояснил Ватолин, если передавть через «Яндекс Телемост» презентацию с анимацией, то ее не удастся разглядеть из-за низкого процента переданных кадров.

Рассинхронизация аудио и видео в различных ВКС

При исследовании степени рассинхронизации аудио и видео использовался видеоролик длительностью 10 минут. В офисе наилучшее значение показал TrueConf - у него была отмечена нулевая рассинхронизация. Далее идут SberJazz и Zoom - по 0,2% (чем меньше данное значение - тем лучше), следом идет Max - 0,4%. У «Яндекс Телемост» - 0,3%, наихудшие значения у «VK Звонки» - 0,6%,

В сценарии пешеходной зоны наилучшее значение у TrueConf , SberJazz и Zoom - по 0,1%, У Max 0,2%, у «VK Звонки» - 0,3%. Наихудшее значение показал «Яндекс Телемост» - 1%.

В сценарии поезда наилучшее значение у SberJazz - 0,6%, у Trueconf - 3,8%, у «Яндекс Телемост» - 7,9%. Zoom отстает от российских сервисов - 9,6%. Наихудшие значения, с сильным отставанием от конкурентов, показали Max и «VK Звонки» - 36,4% и 58,5% соответственно.

Таким образом, в части рассинхронизации аудио и видео наилучшие результаты у российских сервисов - SberJazz и TrueConf. Zoom - в части работы в офисе и поездах - показал более худшие результаты. Нахудшие результаты у «Яндекс Телемост» и у «VK Звонки».

Почему российские видеосервис отстают от мировых

Подводя итог, Дмитрий Ватолин отметил, что в мире активно развивается новые стандарты кодирования видео: AV1:2018, AVS3:2019, VVC:2020 и AV2:2026. При этом за последние четыре года прогресс в данной сфере составил 45-52%.

Кроме того, закрытые реализации кодеков оказались почти в два раза лучше открытых. Также у китайских компаний появились собственные кодеки. Кроме того, нейросетевые видеокодек добрались до продакшена ВКС. В то же время российские сервисы онлайн-видео и ВКС: используя старые кодеки или кодеки с открытым кодом, сильно отстают от зарубежных аналогов, считает Ватолин,

В пресс-службе TrueConf пояснили CNews, что в исследовании участвовал облачный продукт TrueConf Online на базе движка 2014 г., который используется как тестовый сервис для знакомств с ПО разработчика. Для корпоративного сценария рекомендуется серверная версия TrueConf Server, актуальная версия 5.5.8 от 22 октября 2026 г., добавили в компании.

В «Ростелекоме» и VK отказались от комментариев. В «Яндексе», «Газпром-Медиа» и холдинге ON Media (управляет медиа-активами МТС) не ответили на запросы CNews по данному вопросу.