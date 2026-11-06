Им все мало. Домашний интернет в России вот-вот подорожает из-за жадных управляющих компаний. Опрос

Управляющие компании нашли лазейку в законодательстве и «трясут» с провайдеров интернета деньги за доступ в многоквартирные дома, хотя это им напрямую запрещено. Они еще и подняли размеры поборов, притом сразу вчетверо. Это может отразиться на стоимости интернета для абонентов – провайдеры запросто могут переложить свои расходы на их плечи.

УК расправили плечи

Управляющие компании придумали для провайдеров интернета новые поборы, хотя с 2024 г. им на уровне закона запрещено взимать с них плату за работу в многоквартирных домах. Но УК нашли лазейку и теперь требуют с каждого оператора свыше 60 руб. за одну квартиру. Еще совсем недавно, в первой половине 2026 г., такса составляла 15 руб., то есть расценки поднялись вчетверо.

Нарушение запрета на взимание с провайдеров платы за работу в многоквартирных домах российским законодательством предусмотрено наказание в виде штрафа. С 6 августа 2026 г. он составляет 10-40 тыс. руб. для должностных лиц управляющих компаний. Такой же штраф выпишут ТСЖ и ЖСК, а для организаций положено наказание в размере 100-500 тыс. руб.

Чтобы не нарушать закон, управляющие компании оформляют все как плату за дополнительные услуги, например, за «контроль за соблюдением связистами правил техники безопасности и порядка проведения работ в доме», сообщил изданию представитель одного из московских провайдеров.

Сгенерировано ИИ Провайдеры усложняют доступ россиян в интернет, УК усложняют доступ провайдеров в дома россиян

Более того, деньги взимают даже за те квартиры, которые тот или иной провайдер не обслуживает – сумма складывается из общего числа квартир в подъезде. В зависимости от размеров дома «плата за дополнительные услуги» может измеряться в сотнях тысяч рублей.

Кто оплачивает банкет

Действия УК наносят ущерб не только провайдерам, чьи расходы растут, но и жильцам. Как заявил собеседник «Известий», новые поборы на грани законности ведут к тому, что провайдерам становится невыгодно обслуживать тот или ной дом, а то и вовсе целый жилой комплекс.

Чтобы не терять рентабельность, провайдеры вынуждены повышать тарифы. В результате из-за действий управляющих компаний возрастает финансовая нагрузка на жильцов – за тот же набор услуг им приходится платить больше.

Власти не в курсе

К началу ноября 2026 г. жалобы провайдеров на поборы со стороны управляющих компаний в Минцифры России не поступали, сообщили изданию представители министерства. Также они однозначно определили такие споры как гражданско-правовые и заранее отправили операторов добиваться справедливости через суд.

Не осведомлена о сложившейся ситуации и Федеральная антимонопольная служба России (ФАС). Она тоже пока не получала жалобы провайдеров на платный доступ к инфраструктуре многоквартирных домов.

В то же время в суд ФАС никого не отправляла. Представители ведомства заявили изданию, что обращения провайдеров «рассмотрят в установленном порядке».

Обман и провокация

Застройщики и управляющие компании наотрез отрицают существование тайных сборов с провайдеров в обход закона. Как заявили «Известиям» представители застройщика «Самолет», компания «обеспечивает провайдерам доступ для размещения оборудования сетей связи в многоквартирных домах в соответствии с действующим законодательством и требованиями к установке такого оборудования.

«Управляющие компании группы «Самолет» не взимают с операторов связи плату за размещение и эксплуатацию сетей связи, а также за оказание дополнительных услуг, связанных с таким размещением», – добавили в «Самолете».

Также в России существует Ассоциация управляющих и эксплуатационных организаций в жилищной сфере. Ее директор Татьяна Гоцуленко утверждает, что пока не сталкивалась с поборами с провайдеров со стороны управляющих компаний.

«Безусловно, обеспечение безопасности при доступе в многоквартирные дома создает дополнительную нагрузку на УК, которые стремятся сохранить общедомовое имущество в максимально первозданном виде, – сказала она изданию. – Зачастую провайдерам все равно, как проложен кабель: проходит ли он через несущие стены или свисает с потолка в подъезде. Свои действия они ни с кем не согласовывают. Закон, регулирующий эту проблему, ущемляет права управляющих компаний и собственников».

Что же делать

Опрошенные изданием эксперты полагают, что решить вопрос с взиманием платы с провайдеров можно исключительно через суд. Однако они не надеются на быстрый результат – по их словам, до появления первых решений арбитражных судов пройдет как минимум несколько лет».

При этом в России, несмотря на действующее законодательство, практика недопуска провайдеров в жилые дома по-прежнему широко распространена. Для примера, в сентябре 2025 г. на этом попалась ТСЖ «Областная 1», за что поплатилась штрафом. Его выписало Ленинградское УФАС за то, что ТСЖ предлагало собственникам бойкотировать одного конкретного провайдера.

Эксперт НТИ по беспроводной связи Олег Яблоков считает, что против УК провайдерам нужно действовать через жилищную инспекцию, если УК не дает доступ, или через ФАС, если есть признаки ограничения конкуренции.



