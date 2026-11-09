Россияне смогут покупать биткоин и эфир на 300 тысяч в год

Центробанк допустил к организованным торгам две криптовалюты - биткоин и эфир - а также цифровой инструмент USDT. Россияне, не являющиеся квалифицированным инвесторами, смогут приобретать их через посредников, но только после прохождения тестирования и не более чем на 300 тыс. руб. в год через одного посредника.

Лимит для россиян на покупку цифровых валют

Министерство юстиции зарегистрировало Указание председателя Центрального банка Эльвиры Набиулиной о порядке определения совокупной стоимости цифровых валют, приобретаемых по поручению резидента, не являющегося квалифицированным инвестором, через брокера в течение календарного года, предельной сумме совокупной стоимости таких цифровых валют, перечне цифровых валют, допущенных к организованным торгам, порядке определения рыночной капитализации цифровых валют, среднедневного объема торгов ими и порядке определения среднего обема торгов цифровыми валютами у иностранного организатора торговли.

Документ опубликован на сайте Центробанка, он выпущен в дополнение к принятому летом 2026 г. Закону «О цифровых правах и цифровых валютах». Документ вступает в силу с 17 ноября 2026 г.

Сгенерировано ИИ Центробанк допустил к организованным торгам биткоин и эфир и разрешил россиянам, не являющиеся квалифицированным инвесторами, покупать их через посредников, но только после тестирования и не больше, чем на 300 тысяч рублей в год

Согласно документу, совокупная стоимость в денежном эквиваленте цифровых валют, приобретаемых и приобретенных по поручению резидента, не являющегося квалифицированным инвесторам, через брокера в течение календарного года, определяется как выраженная в рублях сумма стоимостей приобретения приобретаемых и приобретенных по поручению резидента через указанного брокера цифровых валют в течение календарного года.

Предельная сумма совокупной стоимости цифровых валют, приобретенных и приобретаемых по поручению резидента, не являющегося квалифицированным инвестором, через брокера в течение календарного года составляет 300 тыс. руб.

Какие цифровые валюты смогут приобретать

В перечень цифровых валют, которые организатор торговли вправе допустить к публичному обращению на организованных торгах, включает две валюты. Первая из них - биткоин (Bitcoin, BTC, XBT) с присвоенным идентификационным кодом 4H95J0R2X, выпущенный в информационной системе на основе распределенного реестра Bitcoin, имеющегося присвоенный идентификатор распределенного реестра PJP8FVDQ0.

Вторая цифровая валют, допущенная к организованным торгам - это эфир (Ethereum Eher, ETH) с присвоенным идентификационным кодом X9J9K872S, выпущенный в информационной системе на основе распределенного реестра Ethereum, имеющегося присвоенный идентификатор распределенного реестра 9DDKPFN21.

Рыночная капитализация цифровых валют определяется по данным иностранного организатора торговли как произведение цены закрытия торгов цифровой валютой и количества единица цифровой валюты, находящихся в обращении, за календарный день, в который указанным иностранным организатором торговли проводились торги цифровой валютой.

Среднедневной объем торгов цифровыми валютами определяется как среднее арифметическое значение объемов торгов цифровой валютой за календарные дни, в которые иностранным организатором торговли проводились торги цифровой валютой, по данным организатора торговли.

Средний объем торгов у иностранного организатора торговли (включая биржу) по сделкам с цифровыми валютами определяется как среднее арифметическое значение совокупного объема торгов у иностранного организатора торговли (включая биржу) по сделкам с цифровым валютами определяется как среднее арифметическое значение совокупного объема торгов по сделкам с цифровыми валютами, проведенных иностранным организатором торговли) за два календарных года, предшествующих году включения цифровой валюты в перечень, по данным указанного иностранного организатора торговли.

Указанные цифровые положения также применяются и к иностранным цифровым инструментам. В перечень цифровых валют, которые организатор торговли вправе допустить к публичному обращению на организованных торгах также включен иностранный цифровой инструмент «Ю Эс Ди Тепер» (USD Tether, USDT) с присвоенным идентификационным кодом для группы иностранных цифровых инструментов L09Q657BK.

Как уточнили в Центробанке, неквалифицированным инвесторы смогут приобретать криптовалюты только из указанного перечня. Приобретение будет возможно осуществлять через разных посредников - брокера, управляющего или крипттообменник - как на биржевом, так и на внебиржевом рынке. Лимит на покупку через одного посредника - не более 300 тыс. руб. в год. Квалифицированным инвесторам будут доступны любые криптоактивы без ограничений. При этом любой инвестор, независимо от его статуса, перед покупкой криптовалюты должен пройти тестирование на знание цифровых валют и ознакомиться с рисками вложений в криптовалюты.

Какие ограничения введены законом на покупку цифровых валют

Закон «О цифровых правах и цифровых валютах» ввел понятия цифровой валюты, цифрового депозитария и организации, занимающейся обменом цифровой валюты. Это аналоги криптовалюты, криптобиржи и криптообменника. Закон запрещает принимать цифровую валюту в качестве встречного вознаграждения за товары и услуги, за исключением внешнеторговых договоров, в качестве вознаграждения за майнинг и в качестве встречного вознаграждения за цифровые валюты и цифровые права. Согласно закону, организатор торговли вправе допустить цифровые валюты к публичному обращению на организованных торгах только при условии их включения в перечень Центробанка.

Центробанк может включать в данный перечень криптовалюты при одновременном соблюдении следующих условий: рыночная капитализация цифровых валют в среднем за два каленных года до их включения в данный перечень превышает 5 трлн руб.; среднедневной объем торгов цифровыми валютами за два календарных года до их включения в указанный перечень превышает 1 трлн руб.; данные о цене закрытия, рассчитываемой иностранным организатором торговли по сделкам, совершенным через организатора торговли в течение торгового дня с цифровыми валютами, раскрываются в течение не менее пяти календарных лет до года включения цифровых валют в указанный перечень при условии, что средний объем торгов пос делам с цифровыми валютами у иностранного организатора торговли составляет не менее 100 млрд руб. и иностранный организатор торговли имеют лицензию на организацию торгов, выданную в соответствие с его личным законом.

Кроме того, решением совета директоров Центробанка возможно на срок, не превышающий 6 месяцев, могут быть установлены цифровые валюты, которые организатор торговли вправе допустить к публичному обращению на организованных торгах и которые не соответствуют указанным выше условиям. Также организатор торговли вправе допустить цифровые валюты, не включенных в указанный перечень, к обращению на организованных торгах для квалифицированных инвесторов.

Тестирование резидента - физического лица на знание цифровых валют осуществляется брокером, управляющим, цифровым депозитареим, лицом, осуществляющим организацию обращения цифровых валют. Тестирование производится в письменной форме. Положительный результат тестирование действует один год с момент его проведения или с монета совершения последней сделки с цифровой валюты. Для лиц, не являющихся квалифицированным инвесторами, проводить сделки с цифровой валютой может только то лицо, которое проводило его тестирование.