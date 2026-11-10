Щедрость Microsoft закончилась. ИТ-гигант лишил школы и университеты бесплатной почты
Microsoft заявила, что потребности образовательных учреждений изменились, и урезала им бесплатные сервисы. Чтобы сохранить почтовые ящики студентов, школам и университетам теперь придется платить тысячи долларов.
Бесплатная почта закончилась
Компания Microsoft прекращает лицензионную поддержку образовательных учреждений. Школам, колледжам и университетам теперь придется платить за почтовые ящики студентов тысячи долларов, пишет Register.
ИТ-гигант объявил о планах вывода из эксплуатации с 1 января 2028 г. продукта Office 365 A1, который предоставляет учебным заведениям веб-приложения Office, Teams и электронную почту бесплатно. Закроется также программа Student Use Benefit, предоставляющая студенческие лицензии без дополнительной платы, прекратится бесплатный доступ к Exchange Online для выпускников и терабайтами бесплатного хранилища.
Вместо этого клиентам предлагается воспользоваться платной версией Microsoft 365 Education A7 с искусственным интеллектом — «самым передовым предложением для образовательных учреждений», как указано на сайте компании.
«Microsoft обновляет портфель продуктов, чтобы обеспечить более четкий путь от базового доступа к расширенным возможностям, позволяя при этом учебным заведениям внедрять технологии в соответствии со своими потребностями и готовностью. Эта эволюция отражает как ценность, которую Microsoft 365 Education приобрела с момента последнего изменения цен почти десять лет назад, так и структуру нового портфеля продуктов», — заявили представители Microsoft.
В Microsoft считают, что потребности клиентов изменились
На вопрос о причинах удаления этих услуг из бесплатного тарифного плана представители Microsoft объяснили агентству, что изменения вызваны потребностями организаций: «Учебные заведения рассматривают ИИ, безопасность, конфиденциальность, управление, а также преподавание и обучение как взаимосвязанные приоритеты, а не как отдельные технологические решения».
У самих образовательных учреждений, возможно, иной взгляд на свои потребности. В Министерстве образования Великобритании, например, сказали следующее: «Мы разочарованы решением Microsoft. Однако мы рады, что нам удалось договориться о некоторых дополнительных уступках для Великобритании, предоставляющих школам, колледжам и университетам время, необходимое для успешного перехода на новые лицензионные соглашения».
Британская организация Jisc, занимающаяся вопросами образовательных технологий, обещала обеспечить «надлежащую поддержку» британским образовательным учреждениям и помочь в оценке имеющихся у них вариантов.
Так теряют клиентов
В августе 2026 г. CNews писал, что Microsoft резко повысила плату за лицензии ОС Windows 11 для производителей ПК, что усилило давление на и без того стремительно растущие цены на компьютеры. Это единственная пользовательская ОС, которую Microsoft поддерживает, и для которой производители «железа» пишут драйверы.
Все последние действия Microsoft, включая выпуск ломающих ОС обновлений, приводят к стремительному падению популярности ее решений. К началу лета 2026 г. доля Windows на мировой арене скатилась до минимальных за многие годы значений. Если в июне 2025 г. у нее было более 70% рынка настольных ОС, то год спустя она едва удерживала 56%. Высвободившиеся проценты перетекли к macOS и Linux.