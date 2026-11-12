Внезапно и без объяснения причин. Apple навсегда закрывает официальный форум поддержки

Время попрощаться с форумом Apple

Apple намерена закрыть сообщество службы поддержки (Apple Support Community) – интернет-форум, предназначенный для обмена опытом использования продукции компании, пишет The Register. На этой площадке каждый мог задать вопрос по соответствующей теме и получить от него ответ от такого же пользователя, как он сам.

Согласно информации, опубликованной на официальном сайте Apple, форум окончательно прекратит свою работу 20 ноября 2026 г. Посетители пока еще имеют возможность просматривать его содержимое и оставлять реакции на сообщения, но создавать новые темы или добавлять посты в имеющиеся уже нельзя.

Владельцам устройств Apple в случае возникновения проблем или появления вопросов, касающихся их эксплуатации, рекомендуется обращаться в службу поддержки компании.

Изображение сгенерировано ИИ Apple Support Community закрывается

«Сообщество службы поддержки Apple будет окончательно закрыто 20 ноября 2026 г. С сегодняшнего дня на сайте больше не будут приниматься новые сообщения, и он будет доступен только для чтения, – говорится в сообщении в верхней части страницы в разделе сайта “Discussions”. – Вы по-прежнему сможете найти достоверные рекомендации и поддержку на официальном сайте поддержки Apple. Мы хотим поблагодарить участников сообщества, которые делились своим временем и знаниями, чтобы помочь другим пользователям с продуктами Apple».

В Apple не уточняют, останется ли в открытом доступе архив сообщений Apple Support Community после его окончательного закрытия 20 ноября.

Площадка почти с 30-летней историей

По данным Macrumors, форум Apple Support Community был запущен в 1998 г. Поначалу он был известен под названием Apple Tech Exchange. В 2000 г. площадка была переименована в Apple Discussions. Перед тем, как превратиться в привычное многим Apple Support Community в 2022 г., портал успел побывать Apple Support Communities в период с 2011 по 2022 гг.

Работу аналогичных по назначению интернет-площадок поддерживают и другие крупные технологические компании. Так, на момент публикации данного материала до сих пор действует Microsoft Tech Community – онлайн-платформа корпорации Microsoft, созданная для общения, обмена опытом и решения технических вопросов по продуктам компании.

Внезапное решение

В прощальном сообщении, адресованном посетителям Apple Support Community, отсутствуют сведения о причинах, столь внезапного закрытия площадки. В разговоре с Macrumors представитель «яблочных» пояснил, что решение было принято «после тщательной оценки стратегии и потребностей клиентов». Однако многих пользователей площадки оно застало врасплох – перед закрытием возможности постинга на форум Apple никого предварительно не уведомила.

Пользователи форума Macrumors, посвященного технологиям Apple, предполагают, что решение может быть связано с развитием генеративного искусственного интеллекта, при помощи которого в ряде затруднительных ситуаций можно сравнительно легко и быстро получить консультацию по интересующему вопросу, без привлечения других пользователей.

В теме, посвященной событию, многие также отмечают, что Apple Support Community был малополезен, особенно в период после ребрендинга 2011 г. Посетители вспоминают, что площадка была наполнена множеством тем с вопросами, беспокоившими огромное количество людей, но на которые сообществу так и не удалось найти ответы самостоятельно. При этом в выдаче поиска Google информация из Apple Support Community нередко оказывалась выше неофициальных форумов по тематике Apple.

Новая метла по-новому метет

Решение о закрытии форума, вероятно, может быть связано и с кадровыми перестановками в руководстве Apple.

Как ранее сообщил CNews, новый генеральный директор Apple Джон Тернус (John Ternus), в сентябре 2026 г. сменивший на этом посту Тима Кука (Tim Cook), начал реформировать структуру компании. Основной акцент, по его замыслу, должен быть сделан на инженерную работу, а также отказ от традиционных весенних и осенних графиков выпуска продуктов. Также обсуждалась возможность упразднения некоторых позиций среднего менеджмента.