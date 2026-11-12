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Chrome и Firefox перестанут открывать еще 11 тысяч российских сайтов. Лишают SSL-сертификатов

Японский центр сертификации GlobalSign планирует новый массовый отзыв SSL/TLS-сертификатов у российских сайтов. С лета 2026 г. зарубежные центры уже отозвали около 11 тыс. сертификатов у 1,3 тыс. российских организаций. Причина - требования CA/Browser Forum: запрет выдавать сертификаты компаниям из санкционных списков ЕС и США. После перехода на отечественные сертификаты безопасности сайты ряда российских сайтов перестали нормально открываться в большинстве зарубежных браузеров (Chrome, Safari, Firefox).

Отзыв сертификатов безопасности

Один из крупнейших мировых центров сертификации вновь начал отзывать сертификаты безопасности у российских сайтов, пишет РБК.

Компания «Руцентр» (входит в группу «Рунити») в начале ноября 2026 г. была официально уведомлена удостоверяющим центром GlobalSign (Япония) о подготовке к очередной волне отзыва SSL/TLS-сертификатов, выданных российским организациям. Данная информация была озвучена 11 ноября в рамках профильного мероприятия руководителем направления развития доменов и сопутствующих сервисов «Руцентра» Георгием Казаровым. Под действие отзыва потенциально подпадают десятки сертификатов; в ряде случаев речь идет о ресурсах организаций, включенных в актуальный санационный перечень Европейского союза (Евросоюз).

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Chrome и Firefox перестанут открывать еще 11 тысяч российских сайтов из-за отзыва SSL-сертификатов иностранными центрами

SSL/TLS-сертификат представляет собой цифровой инструмент верификации подлинности веб-ресурса, писал CNews. Его функционал включает подтверждение легитимности сайта для конечного пользователя и обеспечение шифрования передаваемого трафика между клиентским браузером и серверной ИТ-инфраструктурой. Наличие действующего сертификата является условием корректного отображения защищенного соединения (протокол HTTPS) и индикации безопасности (значок «замка» в адресной строке). При отсутствии валидного сертификата ведущие зарубежные браузерные платформы (Google Chrome, Safari, Firefox) инициируют блокировку доступа либо выводят предупреждения о небезопасности соединения. Это же и создает риски ИТ-сбоев в работе как клиентских, так и внутренних информационных сервисов организаций, информировал CNews.

Статистика и динамика отзывов

Начиная с лета 2026 г., зафиксирован ряд последовательных волн отзыва сертификатов со стороны зарубежных удостоверяющих центров. Помимо GlobalSign, аналогичные меры реализовал удостоверяющий центр HARICA (Греция).

По данным «Руцентра», часть российских организаций, ранее столкнувшихся с отзывом сертификатов в GlobalSign, обращалась за повторной сертификацией в HARICA; тем не менее, HARICA также осуществил отзыв сертификатов, причем в сжатые сроки, не позволившие владельцам ресурсов своевременно среагировать.

Совокупный объем отозванных сертификатов достиг 11 тыс. единиц, затронув 1,3 тыс. российских организаций. Распределение по центрам сертификации выглядит следующим образом: на долю GlobalSign приходится 4,8 тыс. сертификатов, на долю HARICA - 3,4 тыс. сертификатов. Приоритетным основанием для отзыва выступает включение организации в санкционные списки Евросоюза и США.

Данная практика обусловлена нормативными требованиями Международного консорциума CA/Browser Forum, объединяющего ключевые удостоверяющие центры и ИТ-разработчиков браузеров (Google, Apple, Microsoft, Mozilla). Консорциум формирует и администрирует единые стандарты жизненного цикла цифровых сертификатов, включая условия их выпуска и отзыва. Дополнительными триггерами для отзыва могут являться положения национального законодательства юрисдикции удостоверяющего центра либо поступившие обращения третьих лиц.

В отдельных случаях фиксируются случаи отзыва сертификатов, не соответствующих установленным критериям. В таких ситуациях «Руцентр» инициирует переговорный процесс с удостоверяющими центрами. Согласно наблюдениям Георгия Казарова, на ранних этапах согласование исключений носило эпизодический характер; в то же время в рамках последующих волн отзыва удается достичь договоренностей о сохранении части сертификатов.

Хронологические рамки и регуляторные основания

Массовый отзыв сертификатов со стороны GlobalSign стартовал в середине июня 2026 г. Ключевым триггером послужило вступление в силу в начале мая 2026 г. обновленных требований консорциума CA/Browser Forum.

Новые нормы содержат прямой запрет на выпуск сертификатов для организаций, фигурирующих в санкционных перечнях. В качестве обязательных процедур верификации закреплена проверка по базам данных OFAC SDN List, BIS Denied Persons List, а также их европейским аналогам.

Вопросы применения национальных TLS-сертификатов в России

С 2021 г. в России функционирует Национальный удостоверяющий центр Минцифры, уполномоченный на выпуск отечественных TLS сертификатов. Существенным ограничением их применения является ограниченный круг поддерживающих платформ: признание данных сертификатов реализовано преимущественно в российских браузерных решениях. По информации РБК, практический опыт перехода ряда кредитных организаций (в частности, ВТБ и «Альфа-банка») на национальные сертификаты продемонстрировал проблемы совместимости: в большинстве зарубежных браузеров доступ к сайтам оказался затруднен или невозможен.

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В конце октября 2026 г. Ассоциация банков России направила обращение на имя главы Минцифры Максута Шадаева с комплексом предложений по расширению сферы применения национальных сертификатов. В числе инициатив - введение требования об обязательной установке российских сертификатов на мобильные устройства в момент инсталляции либо обновления отечественных приложений, а также установление нормативных требований к производителям вычислительной техники и мобильных устройств в части предустановки данных сертификатов, писал CNews.

По информации представителя Минцифры, поступившие предложения находятся на стадии проработки. Экспертное сообщество отмечает, что даже при условии нормативного закрепления указанных требований их исполнение, с высокой долей вероятности, будет реализовано исключительно производителями, разрабатывающими специализированные прошивки для российского сегмента рынка.

Антон Денисенко

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