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Мы запрещаем вам все. Claude перекрывает доступ к ИИ для компаний из России

С 12 ноября 2026 г. Anthropic вводит обновленную политику Supported Regions: доступ к чат‑боту Claude (включая Claude.ai, Claude Code, API и ИИ-модели через облачные платформы и реселлеров) будет заблокирован для организаций, зарегистрированных в России либо контролируемых российскими лицами - даже если компания оформлена в третьей стране. В Anthropic называют это не новым запретом, а разъяснением прежних правил - меры связаны с подготовкой к IPO и необходимостью исключить из выручки клиентов, нарушающих региональную политику.

Правила доступа

Anthropic ужесточила правила доступа к Claude для компаний из России, это следует из документа по региональной политики компании.

Разработчик языковой модели c технологией искусственного интеллекта (ИИ) Claude - американская компания Anthropic - актуализирует региональную политику доступа к своим сервисам. С 12 ноября 2026 г. вводятся дополнительные уточнения в правила предоставления услуг организациям из неподдерживаемых стран, включая Россию. При этом ограничения будут применяться вне зависимости от фактического местонахождения сотрудников таких компаний-клиентов, информировал CNews.

Claude - это семейство больших языковых моделей (и одноименный чат-бот), ее основали в 2021 г., в том числе бывшие сотрудники OpenAI, которые ранее работали над ChatGPT. Название нейронной сети выбрали в честь американского математика и криптографа Клода Шеннона (Claude Shannon) - он в 1948 г. заложил основы теории информации. Claude привлек внимание СМИ в конце 2025 - начале 2026 гг. в контексте вайб-кодинга - практики создания программ с помощью описаний на естественном языке. Изначально выпущено как приложение, запускаемое из интерфейса командной строки, но уже в 2026 г. стал доступен также через расширения для Visual Studio Code и JetBrains, настольное и веб-приложения.

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Согласно в ноябре 2026 г. обновленным положениям, доступ к онлайн-сервисам Claude будет закрыт для юридических лиц, зарегистрированных либо имеющих штаб-квартиру в странах, не входящих в перечень поддерживаемых регионов. Кроме того, под действие ограничений подпадают организации, находящиеся под прямым или косвенным преимущественным контролем физических или юридических лиц из указанных государств.

Региональный запрет

Это означает, что сотрудники российских компаний не смогут пользоваться ИТ-сервисами Anthropic даже при работе из юрисдикций, где ИТ-платформа официально представлена.

Ограничения распространяются на весь спектр ИТ-решений компании-разработчика: веб интерфейс Claude.ai, ИИ-инструменты Claude Code и Cowork, программные интерфейсы (API), а также ИИ-модели, предоставляемые через облачные платформы и авторизованных посредников.

В Anthropic подчеркивают, что речь идет не о введении нового запрета, а о конкретизации и уточнении ранее действовавших региональных ограничений, о чем писал CNews.

По информации CNews, в октябре 2026 г. Anthropic приступила к массовым блокировкам профилей пользователей в Claude. Использование VPN при работе с Claude - необходимость в ряде стран мира. ИТ-сервис в них если не запрещен властями, то недоступен по решению самой Anthropic.

Внедрение новой защиты

29 октября 2026 г. пользовательское сообщество NodeSeek высказывает предположения о наличии у разработчиков Anthropic скрытого механизма ранжирования пользователей. Согласно этой гипотезе, каждому новому аккаунту присваивается стартовый рейтинг, который впоследствии изменяется с учетом интенсивности пользовательской деятельности. При достижении рейтингом критически низкого значения, учетная запись подвергается блокировке.

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Особое внимание уделяется «чистоте» IP-адреса, это любой адрес устройства, который был связан с негативной деятельностью в интернете. Частая смена устройств или использование прокси-серверов приводит к понижению рейтинга. По мнению экспертов NodeSeek, немедленная покупка подписки после создания профиля отрицательно влияет на его итоговую оценку.

Сторонники данной теории полагают, что применяемые алгоритмы наказывают пользователей за исчерпание всех лимитов в течение одной сессии. Снижение баллов происходит у пользователей, применяющих операционную систему (ОС) Linux, а также у тех, кто взаимодействует с онлайн-сервисом исключительно через веб-интерфейс. Интенсивное использование ИИ-модели Fable также оказывает негативное воздействие на рейтинг. В случае существенного снижения рейтинга, аккаунт попадает под усиленный мониторинг. Одним из признаков такого режима является неожиданное завершение сеанса. Если же в ходе проверки в Anthropic обнаруживаются продолжающиеся нарушения, профиль в Claude подлежит окончательной блокировке.

Антон Денисенко

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