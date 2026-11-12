Глава Минцифры на CNews FORUM: Для разработок с генеративным ИИ не будет ограничений при включении в Реестр российского ПО

90% российских ИТ-компаний, которые разрабатывают софт, уже активно используют генеративный ИИ, однако шквала заявок на включение в Реестр российского ПО таких продуктов еще не было. Об этом на CNews FORUM 12 ноября 2026 г. объявил глава Минцифры Максут Шадаев. Ограничений при включении таких продуктов в Реестр, даже если они разработаны с помощью зарубежных языковых моделей, регулятор не предусматривает. При этом Минцифры рассматривает меры поддержки, чтобы простимулировать российский бизнес использовать отечественные языковые модели.



Активность большая, продуктов мало

Российские компании-разработчики программного обеспечения активно используют вайбкодинг для создания продуктов — доля таких организаций, по оценкам Минцифры, уже достигает 90%. Блокировать включение таких продуктов в Реестр российского ПО регулятор не собирается — такое заявление на CNews FORUM 12 ноября 2026 г. сделал глава Минцифры Максут Шадаев во время интервью на сцене, которое провела главный редактор CNews Александра Кирьянова.

«Мы видим, что эти практики активно внедряются, в том числе у крупных-компаний ИТ-разработчиков. Но стремительного увеличения заявок на включение в реестр мы пока не видим, — отметил Максут Шадаев. — Пока это все же этап освоения технологий и массового прототипирования, решения каких-то дискретных задач, а не большие новые продукты, которые могли бы замещать большие корпоративные классы программного обеспечения».

Максут Шадаев, глава Минцифры: Отставание российских языковых моделей от лидеров мы оцениваем в 6-12 месяцев

Министр отметил, что Россия столкнулась с гигантским вызовом по замене большого объема зарубежного ПО, и теперь вполне может стать одним из флагманов генеративной разработки софта в мире. При этом компаниям стоит не упускать из виду два момента: сколько в действительности средств уходит на токены и насколько продукт в итоге можно считать безопасным, учитывая, что большая часть кода пишется с помощью зарубежных нейросетей.

«Мы понимаем, что он пишется и во внешних сервисах, и в открытых моделях, и здесь пока проникновение российских моделей не очень высоко, — подчеркнул Максут Шадаев. — Наша задача — чтобы конечный код все-таки контролировался, даже если часть его была сгенерирована. Чтобы за конечный продукт отвечала конкретная компания и могла его развивать и внедрять. Поэтому здесь отдельных ограничений для ПО, которое сгенерировано с помощью ИИ, при включении в Реестр не будет. Думаю, здесь мы никакие барьеры ставить не будем».

Максут Шадаев подчеркнул, что Россия должна оставаться в гонке больших моделей.

«Да, у нас есть отставание от лидеров, но мы оцениваем его в 6-12 месяцев. С одной стороны, нам важно, чтобы эти компетенции в России были, потому что мы рассматриваем и риски закрытия тех моделей, которые сейчас дистрибутируются открытым образом, — отметил Максут Шадаев. — С другой стороны, нам важно следующее: пока доступны открытые модели, которые в каких-то случаях мощнее, эффективнее, чем российские разработки, мы себя не ограничивали в возможности их использовать».

Малый бизнес убедят использовать российские ИИ-сервисы

Прокомментировал министр и закон об ИИ, закрепляющий понятия суверенных и национальных языковых моделей. В законодательстве появилось разделение, которое касается «российскости» языковой модели. Так, есть полностью суверенные модели, в которых «контролируется абсолютно все», а есть национальные модели — глубоко обученные, в том числе на открытых разработках. На уровне подзаконных актов сейчас продолжается работа, которая позволит сформировать четкие критерии, какие модели будут считаться суверенными, а какие — национальными. Уже известно, уточнил министр, что суверенных моделей будет, как минимум, две.

Предусмотрены также меры поддержки разработчиков языковых моделей.

Во-первых, определенные сегменты бизнеса и продуктов будут закрыты для использования открытых моделей, или будет практиковаться гибридный вариант их применения.

Во-вторых, будут вводиться меры налогового вычета для малого бизнеса, который несет расходы на использование российских ИИ-сервисов, основанных на национальных моделях. Однако министр подчеркнул, что вычет будет «не очень большим», его задача — подстегнуть десятки тысяч компаний применять ИИ в своих бизнес-процессах.

В-третьих, предполагается механизм субсидирования значимой части затрат на передовые внедрения ИИ в промышленности и других базовых отраслях экономики — для крупных корпоративных заказчиков.

«Мы провели первый отбор, до 80% таких затрат мы готовы компенсировать заказчикам за счет целевых грантов, которые будут предоставляться на компенсацию их расходов. И мы видим, что есть определенный спрос, несколько десятков заявок уже подано», — отметил Максут Шадаев.

Напомним, Госдума приняла закон «О поддержке развития технологий искусственного интеллекта» в июле 2026 г. Ранее CNews писал о том, что российские ИИ будут проверять на “духовность и нравственность”. В рамках обсуждения готовящихся подзаконных актов к принятому в России закону об ИИ решено, что проводить проверку соответствия больших моделей традиционным духовно-нравственным ценностям смогут независимые испытательные лаборатории, а не одна назначенная организация.