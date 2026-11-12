Россия возвращается в эпоху наличных. Wildberries внедряет оплату бумажными рублями как 20 лет назад. Опрос

В отдельных пунктах выдачи заказов Wildberries появились терминалы для оплаты товаров наличными. Точно так же миллионы россиян оплачивали мобильные телефоны в середине 2000-х. Пока это лишь пилот в одном небольшом городе, но компания рассматривает возможность распространения практики на все свои пункты, расположенные в России.

Нал – всему голова

Российский маркетплейс Wildberries, входящий в топ-3 крупнейших российских интернет-магазинов на ряду с Ozon и «Яндекс Маркет», внедрил оплату товаров наличными деньгами. Как сообщили CNews представители группы RWB, к которой относится Wildberries, расплатиться за товар можно будет прямо в пункте выдачи заказов при помощи специального терминала.

Многим россиянам подобная схема оплаты очень знакома. 20 лет назад, в середине 2000-х годов, платежные терминалы были на пике своей популярности – они стояли едва ли не в каждом магазине и позволяли оплачивать интернет, мобильную связь, кабельное ТВ и многое другое.

За оплату через терминал с россиян 20 лет назад взимали комиссию. На вопрос редакции, будет ли комиссия ждать их при использовании терминала в ПВЗ Wildberries, представители группы RWB не ответили.

Также CNews поинтересовался, как будет реализован механизм возврата сдачи. Ситуации, при которых потребуется выдать клиенту сдачу, с высокой степенью вероятности будут возникать довольно часто – например, товар стоит 5999 руб., а покупателя с собой только две купюры по 5000 руб. каждая.

Сгенерировано ИИ Опыт взаимодействия с терминалами оплаты есть у миллионов россиян

«Выдачи сдачи сотрудником ПВЗ не предусмотрена – она автоматически придет на карту покупателя. Для этого нужно поднести ее к экрану терминала или вставить непосредственно в сам аппарат», – заявили CNews представители Wildberries.

Как все работает

Чтобы получить возможность оплатить товар в ПВЗ наличными, нужно будет заранее отметить этот вариант – на этапе оформления заказа. Если при получении возникнет желание совершить иным способом, например, картой или смартфоном, при получении заказа можно будет изменить форму оплаты.

Заплатить за товар наличными в пунктах Wildberries без смартфона не получится. Нужно будет сначала показать QR-код работнику пункта, по которому тот найдет нужный заказ, а затем подойти к терминалу, открыть приложение Wildberries и показать QR-код в камеру терминала.

Затем придется дождаться появления на экране терминала информации об оплате. Лишь после этого появится возможность внести наличные деньги для совершения покупки.

«При этом отсутствие мобильного интернета у покупателя не препятствует оплате наличными. QR-код доступен в приложении без подключения к сети», – сказали CNews представители Wildberries.

Пока не для всех

Партнером Wildberries по внедрению терминалов оплаты стала российская сеть терминалов «Элекснет». Новая услуга работает в тестовом режиме, и опробовать ее на себе смогут пока исключительно жители Серпухова.

Это небольшой город на юге Московской области с населением около 134 тыс. человек на начало 2026 г. Терминалы установят в 30 расположенных здесь пунктах Wildberries.

На вопрос CNews о причинах выбора именно этого города для проведения тестирования представители Wildberries ответили: «Для пилотного запуска мы выбирали локацию совместно с партнером, учитывая техническую готовность пунктов, возможность установки и сервисного сопровождения терминалов, а также организацию инкассации. Для сервиса с оплатой наличными это ключевые параметры для пилота».

Известно также, что компания рассматривает возможность его масштабирования на всю сеть своих пунктов выдачи, но только в пределах России. Решение об этом будет принято на основании результатов тестирования, сроки окончания которого в Wildberries не уточняют.

«Если говорить о сроках завершения пилота, то пока их озвучивать преждевременно. По итогам необходимого периода мы проанализируем технические показатели и обратную связь от пользователей, после чего примем решение о полномасштабном запуске проекта», – сказали CNews в Wildberries.

Назад, в доковидную эру

Оплата наличными – не новшество для Wildberries. По данным портала «Банки Сегодня», такая опция присутствовала в пунктах выдачи маркетплейса до начала 2020 г.

В тот период Россию захлестнула пандемия коронавируса. Это стало основной причиной отмены оплаты наличными. Ограничение было временным и действовало с 28 марта 2020 г., однако дату возвращения опции оплаты наличными тогда никто не называл. В итоге клиентам Wildberries пришлось ждать этого шесть с половиной лет.

А как у других

Возможность оплаты наличными до марта 2020 г. была реализована и в Ozon, но из-за ковидных ограничений она была отменена, пишет портал «Банки Сегодня». Вернул эту опцию маркетплейс всего лишь на полтора месяца раньше, чем Wildberries – в конце сентября 2026 г.

Использовать наличные в ПВЗ Ozon можно при оплате заказов стоимостью до 15 тыс. руб., но реализовано все несколько иначе, нежели у Wildberries.

«Перед тем, как получить товар в пункте выдачи, необходимо оплатить заказ наличными в любом из более чем 1400 банкоматов «Ozon Банка» в более 170 городах и населенных пунктах России, выбрав на экране банкомата сервис «Оплатить заказ», отсканировав штрихкод из приложения и внеся необходимую сумму. Быть клиентом банка необязательно», – говорится в официальном заявлении Ozon.



