Совладелец «Яндекса» внезапно продал долю в Ozon

Александр Чачава продал свой пакет в Ozon спустя год после его покупки. Имена покупателей его доли не известно. Это событие случилось сразу после того, как Чачава вышел из другого проекта – игрового разработчика My.Games.

Александр Чачава продал долю в Ozon

Маркетплейс Ozon (МКПАО «Озон») сообщил об изменениях в составе акционеров. Компания АО «О23», владеющая 34,95% акций компании, направила уведомление в Ozon о том, что бизнесмен Александр Чачава более не является ее контролирующим акционером.

Соответственно, Чачава и подконтрольные ему структуры более не распоряжаются 75,6 млн акций Ozon, принадлежащих АО «О23». В АО «О23» сообщили Ozon, что у нее более нет контролирующего акционера.

Другие подробности, в том числе сумма сделки и состав новых акционеров АО «О23», не раскрываются. В Ozon добавили, что данные изменения не окажут влияния на операционную деятельность группы.

Как менялись акционеры Ozon

Длительное время крупнейшими акционерами Ozon были АФК «Система» и американский фонд Baring Vostok. В 2020 г. Ozon провел IPO (первичное размещение акций) на американской бирже Nasdaq, затем компания вышла на Московскую биржу. В 2020 г. торги акциями Ozon на Nasdaq были прекращены.

Сгенерировано ИИ Александр Чачава продал свой пакет в Ozon спустя год после его покупки

В конце 2022 г. Baring Vostok договорился о продаже большей части принадлежавшей ему доли в Ozon фонду «Восток Инвестиции», созданными бывшими топ-менеджерами Baring Vostok, включая старшего партнера Елену Ивашенцеву.

Предметом сделки должны были стать 28% акций Ozon. Сумма сделки должна была составить $292 млн, включая $150 млн, которые должны были быть выплачены в течение трех лет, и принятие на себя покупателем задолженности на сумму 740 млрд руб.

Сделка была завершена лишь летом 2024 г. Формальным покупателем доли в Ozon выступила компания «Кенигсберг Инвестментс», принадлежащая оффшору Fermi Investments с острова Маврикий. Вскоре эта доля была передана компании АО «О23», которую «Кенигсберг Инвестментс» продала неназванной третьей стороне за 38,2 млрд руб.

Летом 2025 г. Ozon сообщил, что АО «О23» была приобретена Александром Чачава. На тот момент АО «О23» владела 27,7% акций Ozon. Позднее Ozon провела редомиляцию в Россию, ее головной структурой стала МКПАО «Озон». Весной 2026 г. стало известно, что доля АО «О23» в Ozon выросла до 34,95%. Доля АФК «Система» в маркетплейсе на тот момента составляла 31,8%. Таким образом, подконтрольная Чачава структура стала крупнейшим акционером Ozon.

Как Александр Чачава скупал крупные активы

Александр Чачава в середине 2000-х годов создал Leta-IT Company, инвестировавшую в различные ИТ-проекты. В том числе компания стала одним из ранних инвесторов Group-IB, специализирующейся на расследовании киберпреступлений (сейчас активы компании переданы в F6). Затем Чачава создал венчурный фонд Leta Capital, который, в числе прочего, инвестировал в антивирусного разработчика Pro32.

«Взлет» Александра Чачава начался в 2022 г. Он приобрел за $642 млн игровое подразделение VK – My.Games. При этом из отчета VK за 2024 г. выяснилось, что холдинг создал резерв под ожидаемые кредитные убытки в размере 38,15 млрд руб. Это было связано с тем, что большую часть суммы, причитавшейся за My.Games, холдинг так и не получил.

В 2024 г. Чачава вошел в состав «Консорциум.Первый», который за 475 млрд руб. выкупил российский «Яндекс» у голландской Yandex (нынешнее название – Nebius).

Партнерами Чачава по «Консорциум.Первый» стали основной владелец нефтяной компании «Лукойл» Вагит Алекперов, гендиректор специализированного депозитария «Инфинитум» Павел Прасс и бывший топ-менеджер «Газпрома» Александр Рязанов.

Затем Рязанов продал свою долю группе «Интеррос» Владимира Потанина, а совладельцы «Консорциум.Первый» перешли к прямому владению долями в «Яндексе».

Уход Чачава из игрового бизнеса

11 ноября 2026 г., буквально за день до выхода Чачава из числа акционеров Ozon, стало известно о том, что он также продал My.Games. Покупателями стали топ-менеджеры компании Елена Григорян и Денис Савута, а также инвестор из ОАЭ (Объединенные Арабские Эмираты) Георгий Нарисламов. Сумма сделки не разглашается.