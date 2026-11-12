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Создателя платежной системы посадили на четыре года. Не тех людей обслуживал

Организатора схемы обналичивания нелегальных доходов онлайн-казино через созданную для этого платежную систему KiberPay суд приговорил к четырем годам лишения свободы. Оборот компании со слоганом «Надежней и быстрей» достигал 8 млн руб. в день.

Четыре года колонии за создание платежной системы

Черемушкинский суд Москвы вынес приговор организатору платежной системы KiberPay Артему Тунину и двум сотрудникам сервиса, сообщило на своем сайте Российское агентство правовой и судебной информации РАПСИ.

Тунин получил 4 года колонии общего режима. Отвечавший за техническую часть платформы KiberPay Руслан Пиунов — 3 года колонии общего режима. Юрия Судибора, который выполнял роль «инкассатора», суд приговорил к 2,5 годам условно с испытательным сроком.

Они признаны виновными по ч. 2 статьи 187 УК России — неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление и хранение в целях использования технических устройств и компьютерных программ, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, совершенные организованной группой.

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Сгенерировано ИИ
Для обналичивания нелегальных доходов казино использовались карты дропперов и криптокошельки

Решение суда основано на признании деятельности KiberPay незаконной. Сайт выполнял функции платежной системы, не имея регистрации в реестре Банка России и помогал обналичивать средства нелегальным онлайн-казино, а также брокерским компаниям и forex-дилерам. Для этого использовались банковские карты подставных лиц (дропперов) и криптокошельки.

Обслуживание нелегального бизнеса

В ходе следствия Тунин рассказал, что система обслуживала некого известного брокера, нелегального букмекера MostBet и нелегальное онлайн-казино «Азино 777». Позже он от этих показаний отказался.

Незаконную деятельность KiberPay вел с лета 2018 г. по апрель 2024 г. Оборот компании составлял около от 2–3 млн руб. в день до 7–8 млн руб.

Во время обысков по этому делу были изъяты активы на сумму чуть менее 100 млн руб., а также 355 мобильных телефонов, 13 ноутбуков, 42 сим-бокса (GSM-шлюзы), более 3 тыс. банковских карт. Экспертизы подтвердили, что все это, вместе с обнаруженным следователями ПО, образует единую систему, предназначенную для онлайн-приема, перевода и выдачи денег.

Схема работы KiberPay

Обналичивание денег работало следующим образом. Выбрав на сайте сумму и банк, клиент получал номер банковской карты дроппа и переводил на нее средства. Курьер снимал наличные через банкомат и отвозил организаторам схемы. Те, в свою очередь, переводили криптовалюту на кошелек заказчика.

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Иван Волков, Content AI: Менять работающую систему ради ИИ никто не будет, гибридный подход выгоднее Цифровизация

После отказа от первоначальных показаний Тунин настаивал, что просто торговал криптовалютой как «арбитражник». По его словам, разница в курсах криптовалют между биржами позволяла успешно торговать.

На сайте KiberPay есть адрес офиса — Москва, ул. Котляковская, д.7/8 (10 мин пешком от станции метро Каширскская). На нем также указано, что компания со слоганом «Надежней и быстрей» на данный момент прекратила свою деятельность.

Анна Любавина

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