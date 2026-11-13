2ГИС радикально решил проблему общественного транспорта. Больше не получится проехать нужную остановку

2ГИС добавил в свое мобильное приложение трекер остановок общественного транспорта. Теперь при поездке в автобусе, трамвае и пр. будут отображаться текущее местонахождение и следующие точки маршрута. Также навигатор заранее предупредит о нужной остановке или точке пересадки. Это решает главную проблему общественного транспорта большинства российских городов – в нем часто нет табло с указанием остановок, и в темное время или в непогоду велик шанс проехать свою.

Маршрут под контролем

2ГИС внедрил в свое фирменное мобильное приложение новую функцию отслеживания остановок общественного транспорта. Как сообщили CNews представители сервиса, теперь пассажиры могут всегда быть в курсе, где они едут, плюс у них перед глазами будут следующие точки маршрута. Помимо этого, 2ГИС заранее предупредит о приближении нужной остановки.

Это позволяет не пропускать свои остановки и выходить именно там, где это было запланировано. Функция будет актуальна для большинства российских городов – по ним курсирует общественный транспорт, в котором часто нет ни табло с названием следующей остановки, ни голосового оповещения. Приходится всматриваться в окно, но в непогоду или в темное время суток, а также в незнакомом населенном пункте или районе собственного города этот способ определения дислокации в большинстве случаев не срабатывает.

Предельно наглядно

Нововведение работает в 2ГИС при построении маршрута на общественном транспорте и его запуске при помощи кнопки «В путь». Маршрут со всеми остановками будет показан прямо на карте – ту его часть, что осталась позади, приложение закрасит серым цветом для дополнительной наглядности.

Пресс-служба 2ГИС Интерфейс отслеживания остановок

В навигаторе также встроена функция заблаговременного оповещения о приближающейся остановке или точке пересадки. Она работает не только при открытом приложении – можно свернуть окно 2ГИС (но не выгружать его из памяти), работать в других программах или даже выключить экран. Работает это новшество через фирменный виджет.

Пока не для всех

Воспользоваться новой функцией 2ГИС могут только владельцы устройств на базе Apple iOS и Google Android – другие операционные системы не поддерживаются. Чтобы все заработало, необходимо установить самую актуальную версию приложения – в прежних сборках нужной функции нет.

На вопрос CNews, будет ли новшество доступно в веб-версии 2ГИС, открывающейся в браузере, что могло бы сильно расширить список поддерживаемых устройств, представители 2ГИС ответили отрицательно. «В веб-версии можно построить маршрут и посмотреть, как проехать и на чем», – добавили они.

Мобильный интернет не нужен

Сервис трекинга пути на общественном транспорте в составе 2ГИС зависит в первую очередь от наличия сигнала GPS. При плохом соединении с навигационными спутниками, например, в местах блокировки сигнала GPS или в метро, 2ГИС предупредит об этом. Маркер (точка текущего местоположения) сменит цвет на серый – это прямое указание на то, что позиция пользователя на карте может отображаться приблизительно. Дополнительное уведомление о плохом GPS-сигнале появится в виджете 2ГИС.

Сгенерировано ИИ Новый сервис 2ГИС работает по всей России

Редакция CNews поинтересовалась, будет ли работать функция отслеживания маршрута на общественном транспорте при неработающем мобильном интернете. В 2ГИС ответили, что мобильный интернет для работы этого нововведения не требуется – достаточно только стабильного сигнала GPS. Однако понадобится заблаговременно скачать офлайн-карту населенного пункта, в котором находится пользователь.

Независимость сервиса от мобильного интернета очень важна для большинства российских регионов, которые с весны 2025 г. страдают от регулярных блокировок мобильного интернета. Жители и гости Москвы, к примеру, вынужденно обходились без него в течение всего марта 2026 г. – они не могли свободно пользоваться сервисами такси и доставки, банкоматами и даже общественными туалетами.