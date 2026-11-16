Червь Retadup, который считали уничтоженным с 2019 г., снова заражает компьютеры в России. За январь-сентябрь 2026 г. «Лаборатория Касперского» отразила около 15 тыс. попыток кибератак. Червь распространяется через USB-флешки. В 2024 г. злоумышленники восстановили серверы управления, и теперь при подключении старой зараженной флешки червь загружает вредоносный загрузчик CoffeeLoader. Эксперты рекомендуют отключать автозапуск со съемных носителей, сканировать флешки антивирусом и не запускать подозрительные файлы.

Повторная активация червя на новой ИТ-инфраструктуре

Старый червь Retadup научился загружать новый вредонос через восстановленные серверы управления, об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского».

Специалисты «Лаборатории Касперского» выявили возвращение компьютерного червя Retadup - вредоносной программы, которую в 2019 г. считали полностью нейтрализованной. В ноябре 2026 г. он снова функционирует и применяется для доставки на зараженные устройства современного вредоносного программного обеспечения (ПО). За январь-сентябрь 2026 г. решения компании отразили около 15 тыс. попыток кибератак Retadup, в том числе в России, Перу, Анголе и Боливии.

Сгенерировано Gemini 3.1 Flash Image Флешка с сюрпризом: побежденный червь Retadup вновь заражает устройства в России спустя семь лет

В 2017 г. Retadup массово распространялся через USB-накопители. Червь копировал себя на подключенные флешки в виде скрытых файлов и ярлыков, а при запуске на новом компьютере включал устройство в ботнет.

В 2019 г. французские правоохранительные органы взяли под контроль серверы управления и направили ботам команду на самоуничтожение. За короткое время было очищено более 850 тыс. устройств. Тем не менее червь мог сохраниться на флешках и на компьютерах без доступа в интернет.

Механизм повторного запуска

В 2024 г. неизвестные злоумышленники повторно зарегистрировали доменные имена бывших серверов управления Retadup и развернули на них новую ИТ-инфраструктуру.

Теперь при подключении старой зараженной флешки червь обращается по знакомому адресу и получает команду на загрузку CoffeeLoader. Этот вредонос использует ресурсы видеокарты для расшифровки собственного кода, что позволяет ему обходить обнаружение в виртуальных средах (песочницах).

После запуска CoffeeLoader закрепляется в системе: прописывается в автозагрузку и блокирует возможность удаления стандартными средствами.

Затем он связывается с сервером управления, получает зашифрованные команды и загружает дополнительные вредоносные программы - в частности, стилеры или шифровальщики.

Оценка специалиста

«Этот случай наглядно демонстрирует, что в цифровом пространстве у ИТ-угроз нет срока давности. Червь, нейтрализованный семь лет назад, в ноябре 2026 г. становится точкой входа для гораздо более современных кибератак. Старая флешка, забытая на полке, может оказаться не менее опасной, чем свежее фишинговое письмо. Поэтому важно проверять любые носители перед использованием и соблюдать базовые правила цифровой гигиены», - подчеркнул CNews эксперт «Лаборатории Касперского» по кибербезопасности Олег Купреев.

Меры защиты

Для снижения риска заражения через USB-носители «Лаборатория Касперского» рекомендует: обновить операционную систему (ОС), защитное ПО и антивирусные базы на всех устройствах; применять надежное защитное ИТ-решение, эффективность которого подтверждена независимыми тестами; отключить автозапуск со съемных носителей; перед открытием файлов выполнять полное сканирование накопителя; включить отображение расширений и не запускать ярлыки (.lnk), программы и скрипты со старых носителей без уверенности в их назначении; хранить резервные копии важных данных отдельно - хотя бы одна копия должна быть недоступна для изменения с рабочего компьютера.