С 2027 г. каждый новый смарт-ТВ в России будет обязан продаваться с предустановленным RuStore. Это российский магазин приложений, альтернатива Google Play, Huawei App Gallery и др. Его предустановка законом разрешена, а вот удаление пока не запрещена – владелец нового телевизора пока что сможет удалить RuStore сразу после первого включения.

Нужно больше RuStore

Российский магазин приложений RuStore станет частью всех новых телевизоров, продающихся на территории России. Требование о его предустановке вступит в силу в 2027 г., пока без более точной даты.

RuStore появился в мае 2022 г. в качестве альтернативы Google Play. В нем содержатся приложения для Android и российской ОС «Аврора», и главное его преимущество в том, что в нем есть отечественные программы, удаленные из Google Play на почве санкций. Проектом ведает холдинг VK при участии Минцифры.

Именно Минцифры – инициатор идеи внедрения RuStore в каждый новый телевизор. 16 ноября 2026 г. ведомство сообщило об утверждении соответствующего постановления.

Сгенерировано ИИ Удалять RuStore со смарт-ТВ пока не запрещают

Касается это только смарт-ТВ. Обычные телевизоры под новое требование не подпадают, как и ТВ-приставки.

Когда ждать

На официальном сайте Минцифры указано, что перечень отечественных программ, обязательных к предустановке в 2027 г., «будет скорректирован с учетом установки RuStore на телевизоры», но когда именно произойдет эта корректировка доподлинно пока неизвестно. Есть лишь приблизительная дата. «Минцифры должно представить соответствующие предложения по изменению перечня до 1 марта 2027 г.», – указано на сайте министерства.

Минцифры уверяет, что принудительное внедрение RuStore в каждый умный телевизор еще до того, как его кто-нибудь купит, должен «обеспечить гарантированный доступ к российским сервисам на телевизорах с функцией Smart-TV». Также это может «позволить реализовать требования по предустановке в том числе тех приложений, которые сейчас недоступны в Google Play и Google TV», – отмечают в Минцифры.

Все обратимо

Минцифры отдельно подчеркивает, что делать RuStore безальтернативным магазином приложений на смарт-ТВ в России планов нет. Его предустановка «не означает, что владельцы устройств обязаны им пользоваться, его использование исключительно добровольно», – говорится на сайте ведомства.

Иными словами, покупатель сможет удалить RuStore со своего новенького телевизора сразу после первого включения и выбрать любой другой магазин приложений из пока доступных на территории России, к примеру, оригинальный Google Play.

Буква закона

Предустановка российского ПО на иностранную технику – это требование действующего российского законодательства, вступившее в силу в 2021 г. Под него подпадают не только смарт-ТВ, но также планшетные компьютеры, смартфоны и компьютеры с ноутбуками, поставляющиеся с предустановленной ОС.

Публикация на сайте Минцифры

Других устройств, например, смарт-часов, в этом перечне пока нет, однако сотрудник CNews является обладателем нескольких электронных книг на базе Android, официально продающихся на территории России, в которых по умолчанию тоже есть предустановленный российский софт.

Не все так просто

Далеко не все продающиеся в России смарт-ТВ работают под управлением Android. Между тем, приложение RuStore к моменту выхода материала существовало исключительно под эту ОС, если брать в расчет именно прошивки для умных телевизоров. Оно поддерживает ОС Android 8 и новее.

Однако никакого Android и помине нет на смарт-ТВ корейских брендов Samsung и LG – обе компании продвигают собственные платформы. У Samsung это Tizen, LG же развивает webOS, и поддержки Android-приложений у них нет.

Как российские власти будут решать этот вопрос и будут ли, пока неизвестно. Но важно помнить, что Samsung и LG официально ушли из России еще в марте 2022 г., и с тех пор их техника ввозится в Россию по параллельному импорту. А как известно, это в мае 2026 г. список подпадающих под этот импорт брендов власти радикально сократили, убрав из него HP, Dell, Acer, Asus и несколько десятков других не менее известных компаний с мировым именем. Samsung тоже попала под сокращение, но пока частично.