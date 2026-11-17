Роскомнадзор 17 ноября 2026 г. опроверг сообщения о возможной блокировке игровой платформы Steam на территории России. В ведомстве заявили, что не собираются ограничивать доступ к онлайн-сервису американской компании Valve. 16 ноября в СМИ распространилась информация о том, что российские власти якобы потребовали от Valve предоставить сведения о пользователях из России. Утверждалось, что отказ компании раскрыть эти данные может привести к блокировке Steam.

Опровержение информации в СМИ

Российских геймеров успокоили после слухов о блокировке Steam, об этом 16 ноября 2026 г. сообщил Russia Today со ссылкой на представителей Роскомнадзора.

В ноябре 2026 г. Роскомнадзор официально опроверг сообщения о возможном ограничении доступа к игровой онлайн-платформе Steam на территории России. В ведомстве заявили, что не планируют вводить какие-либо ограничения в отношении ИТ-сервиса американской компании Valve.

Сгенерировано Gemini 3.1 Flash Image Слухи о блокировке Steam развеяны - Роскомнадзор не намерен ограничивать крупнейшую цифровую платформу в России

Steam - цифровая платформа для распространения компьютерных игр, созданная компанией Valve в 2003 г. ИТ-сервис позволяет приобретать, скачивать и обновлять игры, а также общаться с другими пользователями, оставлять отзывы и делиться игровым контентом. На онлайн-платформе представлены как ИТ-продукты крупных издателей, так и работы независимых компаний-разработчиков.

Предыстория сообщений

16 ноября 2026 г. в СМИ появилась информация о том, что российские власти якобы потребовали от Valve предоставить данные о пользователях из России, включая владельцев аккаунтов с казахстанским регионом.

Утверждалось, что отказ компании Valve раскрыть эти сведения может привести к блокировке Steam. Однако официальных подтверждений существования подобных требований опубликовано не было.

На фоне сообщений о возможных ограничениях вице-спикер Госдумы Владислав Даванков выступил против блокировки онлайн-платформы Steam. Он подчеркнул, что миллионы россиян на протяжении многих лет формировали библиотеки игр и приобретали внутриигровые предметы (Counter-Strike 2, Dota 2, PUBG: Battlegrounds, Warframe, Rust), стоимость которых может достигать значительных сумм в 2026 г.

Предыдущие заявления и ИТ-сбои

В 2025 г. Роскомнадзор уже сообщал, что администрация Steam выполняет требования об удалении запрещенных материалов. В июне 2026 г. ведомство также опровергало сообщения о возможном ограничении доступа к Steam. Заявление последовало после массовых жалоб пользователей на ИТ-сбои в работе онлайн-платформы в начале месяца.

Перебои в работе Steam в России фиксировались и 26 октября 2026 г. По данным мониторингового портала Downdetector404, за сутки поступило более 8,9 тыс. жалоб, преимущественно от пользователей из Ленинградской области, Санкт-Петербурга, Москвы и Краснодара.

Игровая экономика

Внутриигровые предметы в современных видеоиграх вышли за рамки исключительно косметических элементов и стали значимым экономическим фактором, отмечают аналитики HLTV. В частности, рынок скинов в играх Steam сформировал устойчивую торговую экосистему, объем которой исчисляется десятками миллионов рублей. Наблюдается устойчивый рост оценочной стоимости коллекций, принадлежащих профессиональным игрокам и популярным стримерам: динамика прироста их стоимости зачастую опережает объемы призовых выплат, получаемых в рамках киберспортивных турниров.

По информации HLTV, отдельные категории внутриигровых предметов - в том числе редкие расцветки оружия, ножи, арканы и сувенирные наборы, выпущенные в рамках мейджоров, - реализуются по ценам, превышающим денежные вознаграждения за призовые места на соревнованиях. При этом стоимость предметов остается волатильной и определяется совокупностью факторов: уровнем рыночного спроса, показателями флоата (степени износа), а также курсовыми колебаниями валют. Тем не менее даже ориентировочные оценки рыночной стоимости позволяют объективно оценить масштаб явления, связанного с торговлей внутриигровыми предметами.

Кибератаки мошенников на российских геймеров выросли вдвое с 2024 г., сообщил «Ведомостям» руководитель по развитию безопасной среды для клиентов «Т-Банка» Алексей Кузнецов. Тренд набирает обороты на фоне отказа от релизов на физических носителях и ухода официальных дистрибуторов, писал CNews. По данным «Т-Банка», средний размер средств, которые злоумышленники пытались похитить у жертв, увеличился в 2,3 раза и достиг 4,8 тыс. руб., сообщил эксперт.

По данным SteamDB, крупнейшая библиотека игр в Steam насчитывает десятки тысяч проектов и по текущим ценам оценивается почти в $750 тыс.

По данным Steam, лидером рейтинга в ноябре 2026 г. остается пользователь Sonix. В сентябре 2025 г. он первым получил значок за 40 тыс. игр в Steam, а теперь его библиотека выросла еще на несколько тысяч проектов и в ноябре 2026 г. насчитывает 46 656 игр. Всего SteamDB насчитал 120 аккаунтов, в которых собрано по 20 тыс. игр и больше, что уже не единичный рекорд, а отдельная категория сверхкрупных цифровых коллекций.



По данным Tom’s Hardware, на прохождение библиотеки из 40 тыс. игр ушло бы около семи лет непрерывной игры. При графике по восемь часов в день это заняло бы примерно 21 год.