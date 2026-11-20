Прекратил работу сайт BugMeNot, который существовал с 2003 г. Он предоставлял пользователям бесплатные логины для авторизации в различных сервисах, а его база пополнялась широким сообществом. По мнению пользователей, насаждаемая ИТ-гигантами, в частности, Apple и Google, двухфакторная авторизация сделала подобный сервис бесполезным.

Почти четверть века

Остановлена работа портала BugMeNot, который предоставлял всем желающим бесплатные логины и пароли для самых разных сервисов. Его базу данных пополняли пользователи со всего мира, и с его помощью можно было авторизоваться, к примеру, на каком-либо сайте, где нужна регистрация, и скачать нужную информацию, будь то текст или медиафайл.

BugMeNot позволял пользователям не создавать сотни учетных записей и не оставлять на многочисленных сайтах свои персональные данные. Проект зародился в августе 2003 г., более 23 лет назад, и функционировал вплоть до ноября 2026 г.

За годы своего существования BugMeNot оброс широким сообществом. А чтобы пользоваться им было удобнее, разработчики даже создали фирменное расширение для браузеров. В разное время плагины выходили для FireFox, Chrome, Internet Explorer, Opera. Вышло даже приложение для Android, но оно распространялось только в виде APK-файла – скачать его из Google Play было нельзя

Что теперь

Сайт BugMeNot по-прежнему открывается, но вместо привычного многим интерфейса посетители видят заглушку с надписью «Закрыто».

Все, что осталось от некогда сверхпопулярного сервиса

На заглушке также размещен бессвязный набор букв и цифр, который вполне может оказаться шифром. Он представляет собой массив из 500 символов, состоящий из 25 строчек по 20 символов в каждой. Каждая строчка поделена на пять фрагментов по четыре символа в каждой.

Все работало исправно

Разработчики и владельцы BugMeNot не делали официальных заявлений на тему закрытия проекта и не предупреждали о нем заранее. Причины закрытия не установлены.

Информация о прекращении работы сайта появилась на портале Hacker News и получила массу откликов от пользователей.

Многие отмечают, что до последнего пользовались BugMeNot. «Сегодня он мне понадобился, когда я наткнулся на очередную страницу "создайте бесплатный аккаунт, чтобы прочитать эту статью"», написал пользователь под псевдонимом Lode 16 ноября 2026 г.

«Я часто использовал этот сайт для получения учетной записи Oracle, поскольку, конечно же, Oracle требует авторизации для загрузки старых версий Java. Успешность составляла около 100% при каждом посещении сайта», – добавил пользователь Fabricio20.

Довольных сервисом BugMeNot оказалось много. Среди них были и те, кто воспользовался предложенными им учетными данными несколько дней назад, и у них получилось авторизоваться.

Сгенерировано ИИ Закрытие портала расстроило многих пользователей

Однако нашлись и те, для кого проект оказался полностью бесполезным. «За все 10 с лишним лет, что я знаю об этом сайте, ни одна учетная запись не заработала. Возможно, это признак невезения, а может, это подтверждение фактов?», – написал пользователь 71bw.

Кто виноват

Поскольку разработчики проекта никак не прокомментировали его закрытие, пользователям остается лишь гадать о причинах произошедшего. Некоторые, к примеру, видят в этом «заговор» крупных ИТ-корпораций, которые меняют существовавшую десятилетиями систему авторизации, состоящую из связки «логин/пароль».

Такого мнения придерживается, помимо прочих, пользователь под псевдонимом sparkling. Он уверен, что в закрытии BugMeNot косвенно виноваты Apple и Google, а также социальные сети, продвигающие двухфакторную авторизацию.

«Принудительная авторизация через Google/Apple/социальные сети, требования двухфакторной аутентификации и механизмы безопасности на основе IP-адресов и геолокации давно погубили проект», – написал sparkling.