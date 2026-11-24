Создан полностью независимый браузер Ladybird. У него открытый исходный код, но главное его отличие от почти всех современных браузеров – это уникальный, созданный с нуля движок. Современные браузеры в подавляющем своем большинстве (78% от общей массы) собраны на Google Chrome. Ladybird пока на ранней стадии разработки, а его альфа-версия доступна пока только под macOS и Linux. За проектом стоит бывший сотрудник Nokia и Apple, разработчик браузера Safari.

Долой Google!

В мире браузеров появилась новинка под названием Ladybird (божья коровка – англ.), в корне отличающаяся от большинства привычных обозревателей. Пока Microsoft Edge, «Яндекс Браузер», Opera, Vivaldi и многие другие базируются на движке Google Chrome (Chromium), создатели Ladybird собирают его на собственном уникальном движке, написанном с нуля.

По данным портала StatCounter, к концу ноября 2026 г. доля построенных на Chromium браузеров на общемировом рынке составляла в пределах 77-78%.

Разработка Ladybird идет полным ходом – к моменту выхода материала его уже можно было установить на свой компьютер, но только работающий под управлением Linux или Apple macOS. Поддержка Microsoft Windows не предусмотрена, но разработчики обещают добавить ее позже, хотя и без конкретной даты.

Сгенерировано ИИ Авторы Ladybird явно целятся в Chrome и его многочисленные клоны и форки

К концу ноября 2026 г. Ladybird был доступен в альфа-версии. Проект развивается с открытым кодом – все исходники размещены на GitHub, а установочные пакеты доступны для скачивания с официального сайта Ladybird. С российского IP-адреса он не открывается, хотя и находится в нейтральной доменной зоне .org.

Ничего лишнего, еще и даром

На официальном проекта сайте разработчики отдельно подчеркивают, что их движок вырос из пустого файла для программного кода. Они настаивают, что это не форк Chromium, Gecko, или WebKit.

Также они позиционируют Ladybird как минималистичный обозреватель. «Мы разрабатываем браузер и ничего больше», – отмечают они (We build a web browser, and nothing else).

ladybird.org Интерфейс Ladybird

Отдельно разработчики настаивают, что не собираются брать с пользователей деньги. «Никаких «соглашений о поиске по умолчанию», криптотокенов или иных способов монетизации пользователей», – указано на сайте проекта (No «default search deals», crypto tokens, or other forms of user monetization).

Торвальдс наверняка доволен

Исходный код Ladybird написан с использованием сразу двух языков программирования – классическом С++ и современном Rust. Оба языка активно используются в разработке ядра Linux и горячо любимы создателем этой ОС Линусом Торвальсом (Linus Torvalds).

Код Ladybird распространяется под лицензией BSD. Готовые его сборки сформированы в пакетах Flatpak, deb и rpm, то есть интегрировать его можно в почти любой из современных дистрибутивов Linux.

Все только начинается

Желающим опробовать Ladybird в работе следует помнить, что браузер доступен пока

лишь в альфа-версии. Разработчики совершенно не гарантируют стабильность его работы – более того, они сами говорят, что возможны глюки, а некоторые сайты могут не открываться.

«Это альфа-версия, поэтому некоторые сайты могут не работать, а сама программа иногда может аварийно завершаться», – пишут авторы проекта и просят присылать им отчеты об ошибках. Попутно они обратились к владельцам сайтов и к веб-мастерам с просьбой протестировать свои сайты в Ladybird и в случае возникновения проблем прислать им отчет.

К моменту выпуска материала Ladybird уже научили работать с почтовыми и стриминговыми сервисами. В частности, он умеет открывать письма в Gmail и проигрывать ролики и стримы в Twitch и YouTube.

На нынешнем этапе разработчики интегрировали в Ladybird поддержку HTML, CSS и JavaScript, аппаратное ускорение декодирования видео, приватные вкладки и даже менеджер загрузок. Словом, по умолчанию в нем есть все, что требуется от современного браузера, и даже больше – например, интегрированный просмотрщик документов PDF. Пользователи, не желающие видеть на сайтах баннеры и прочий мусор, оценят наличие в Ladybird встроенного решения для борьбы с ними.

Опыт есть

По информации портала OpenNet, за проектом стоит разработчик Андреас Клинг (Andreas Kling). Он располагает опытом в «браузеростроении», поскольку приложил руку к разработке Safari – фирменного браузера Apple.

Также Клинг участвовал в создании свободного движка рендеринга веб-страниц с открытым исходным кодом, он создавался в рамках проекта KDE для UNIX-систем, дебютировал в 1998 г. и использовался, в частности, в малоизвестном браузере Konqueror.

Также в свое время Клинг работал в компании Nokia, известной в России в первую очередь своими сотовыми телефонами и смартфонами на базе Symbian OS.