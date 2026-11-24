Публичные сети Wi-Fi, которые заменяют россиянам мобильный интернет, оказались крайне медленными – скорость в них часто в разы ниже, чем на самых базовых тарифах домашнего интернета в регионах. Основных причин две – слишком большое число пользователей и совсем старое оборудование, которое не справляется ни с высокой нагрузкой, ни с обеспечением достойной скорости.

Вам и столько хватит

Публичные сети Wi-Fi в России оказались не способны обеспечить пользователям высокую скорость доступа в интернет. В подавляющем большинстве случаев они построены на устаревшем оборудовании, в результате чего сильно уступают по скорости домашнему и корпоративному интернету.

Открытые сети Wi-Fi россияне используют в качестве замены мобильному интернету. Как пишут «Ведомости», медианная скорость скачивания (download) в российских публичных беспроводных сетях составила всего-навсего 11,93 Мбит/с, это примерно 1,5 МБ (мегабайта) в секунду. Для сравнения, на домашнем и офисном интернете этот параметр почти втрое выше – 33,47 Мбит/с.

Еще хуже обстоят дела со медианной скоростью отгрузки данных (upload). У публичных сетей Wi-Fi она составляет лишь 6,48 Мбит/с против 25,87 Мбит/с на домашнем или офисном интернете.

Пора что-то менять

Основная причина такой медлительности публичных сетей Wi-Fi – это их устаревшая инфраструктура. Современный Wi-Fi поддерживает три частоты – древнюю 2,4 ГГц, относительно современную 5 ГГц и соврем новую 6 ГГц, появившуюся с появлением стандарта Wi-Fi 6E. Поначалу он был запрещен в России, но в конце 2022 г. ограничения на его использование были сняты.

Сгенерировано ИИ Публичный Wi-Fi в России работает слишком медленно по меркам 2026 года

Как отмечают «Ведомости», подавляющее большинство публичных сетей Wi-Fi работают именно на частоте 2,4 ГГц. Таких сетей 83% от общего их числа по всей России.

2,4 ГГц – очень загруженная частота, поскольку на ней работает далеко не только Wi-Fi. Этот диапазон используют, к примеру, беспроводные мышки, Bluetooth-наушники и многое другое. Этот недостаток сетей 2,4 ГГц стал настоящей проблемой для жителей многоквартирных домов, а у публичных Wi-Fi пользователей еще больше.

Провайдеры зажали скорость

Еще одна причина низких скоростей публичных сетей Wi-Fi – это узкие каналы связи, и провайдеры явно пока не торопятся расширять их. Как сообщили изданию представители холдинга «ЭР-телеком», к концу 2026 г. стандартный канал для гостевых сетей составлял 100 Мбит/с, и его приходится делить между всеми пользователями.

Напомним, «ЭР-телеком» – это провайдер «Дом.ру», один из крупнейших в России.

Экономически невыгодно

Директор по продуктам ГК «Аквариус» Константин Нахимовский тоже считает, что низкая скорость публичных сетей Wi-Fi – следствие в первую очередь эксплуатации древнего «железа». Он заявил изданию, что переход на точки доступа с поддержкой Wi-Fi 6 «может существенно повысить скорость передачи данных за счет более эффективного использования радиосигнала».

Неспешность российских провайдеров в вопросе модернизации оборудования публичных сетей Wi-Fi опрошенные изданием эксперты объясняют всего-навсего одним словом – «деньги». Как сообщил изданию представитель АНО «Консорциум «Телекоммуникационное оборудование» (АНО ТКО), внедрение нового «железа» «не всегда экономически оправдано» для владельцев таких сетей.

Но он частично винит в этом и самих пользователей. По его словам, потребители не готовы оплачивать подключение к публичным сетям Wi-Fi, а провайдеры со своей стороны не готовы тратить деньги на новое оборудование «без получения от этого прозрачного финансового эффекта».

Когда альтернативы нет

Популярность публичных сетей Wi-Fi, работающих на улице, в торговых центрах, метро, заведениях общепита, бизнес-центрах и пр., стремительно растет в России с весны 2025 г. С того периода жители и гости большинства российских регионов испытывают трудности с мобильным интернетом – они его оплачивают, но пользоваться им почти не могут. Он регулярно блокируется, а власти объясняют это заботой о безопасности граждан. В Москве, к примеру, мобильный интернет отключали почти на весь март 2026 г.

Сети Wi-Fi стали заменой мобильному интернету для многих россиян, в том числе и потому, что на них пока не распространяются так называемые «белые списки». Это очень ограниченный перечень веб-сайтов и сервисов, работающих при блокировках мобильного интернета. Технологию продвигают с сентября 2026 г.

В июле 2026 г. CNews писал, что количество подключений к публичным сетям Wi-Fi на фоне блокировок мобильного интернета выросло на 350% всего за год.



