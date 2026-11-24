Ноябрьский сбой в Microsoft 365, длившийся два дня, привел к потере отправленных писем частных пользователей. Их корреспонденция, отправленная через Outlook, так и не дошла до адресата. Проблема коснулась именно обычных пользователей – для корпоративных клиентов Microsoft извернулась, но доставила все письма. Причина сбоя – кривое обновление Windows.

Сервис есть, доверия нет

Почтовый сервис Outlook корпорации Microsoft, самый известный в мире, потерял письма, отправленные частными пользователями, пишет The Register. Он не сумел доставить их – адресаты так и не получили их.

Всему виной сбой в работе веб-сервиса Microsoft 365 – Outlook является его частью. Он начался 12 ноября и растянулся на двое суток, в результате чего миллионы пользователей по всему миру лишились доступа не только к Outlook, но и к своим документам. Проблема коснулась в первую очередь североамериканских пользователей.

А вызван этот сбой был кривым обновлением Windows, вышедшим в июне 2026 г., указано в отчете Microsoft. Корпорация выпускает такие апдейты на регулярной основе, но если раньше они ломали исключительно саму систему, то теперь стали затрагивать и сторонние сервисы компании.

Сгенерировано ИИ Outlook не в состоянии обеспечить 100-процентную гарантию доставки писем

Некачественное обновление Windows привело к сбою Exchange Online. Затем «посыпались» и другие сервисы в составе Microsoft 365.

Бизнесу – все, пользователям – оставшееся

Из-за сбоя в работе Microsoft 365 софтверный гигант увеличил период попыток повторной доставки электронных писем, отправленных через Outlook до 48 часов. В ряде случаев это действительно помогло, и отправленная виртуальная корреспонденция в итоге дошла до адресата, но повезло так далеко не всем.

В частности, письма, отправленные на ящики, чьи владельцы не открывали их, в итоге доставлены не были. Отправители получили соответствующие автоматические отчеты почтового сервера, а сами письма были признаны утерянными безвозвратно.

Важно подчеркнуть, что пострадали исключительно обычные пользователи – с корпоративными клиентами ситуация в корне иная. В отчете Microsoft cказано, что буквально все электронные письма ее бизнес-пользователей в итоге были доставлены – не потерялось ни одно из них.

Свою избирательность Microsoft комментировать не стала.

Старый Outlook лучше новых двух

В ноябре 2026 г. Microsoft умудрилась сломать не только Outlook в составе Microsoft 365, но и обновленный офлайн-клиент Outlook – программу для ПК и ноутбуков. Причина все та же – крайне низкое качество обновлений, но теперь не Windows, а непосредственно самого клиента Outlook.

После установки апдейта у части пользователей возникли трудности с открытием или загрузкой вложений – они не могли добраться до прикрепленных файлов как в старых письмах, так и в только что пришедших. Что не менее важно, Microsoft потребовалось целых два патча, чтобы устранить неисправность – первый не сработал, и пришлось срочно разрабатывать второй.

Но решение возникшей проблемы не было молниеносным – пользователям Outlook пришлось пострадать некоторое время. Microsoft подбросила им временное решение, которое вполне может стать для многих постоянным.

Корпорация активно пытается пересадить всех пользователей на новый клиент Outlook и заставить их навсегда забыть о старом, который получил название Outlook Classic. Однако на фоне неработающих вложений в новом клиенте Microsoft порекомендовала всем временно вернуться именно на Outlook Classic. В качестве альтернативы была предложена веб-версия Outlook – та самая, которая сбоила неделей ранее.

Как пишет The Register, проблему с новым клиентом Outlook Microsoft подтвердила 20 ноября 2026 г. – слишком уж большим был поток жалоб. Но если поначалу всех не устраивало отсутствие доступа к прикрепленным к письмам файлам, после жаловаться стали еще и на трудности с отображением встроенных в письма изображений.

Microsoft выпустила первое исправление для обновленного клиента Outlook 20 ноября 2026 г., но оно решило проблемы только с вложениями файлов Office (docx, xlsx, pptx и пр.) и встроенными изображениями, тогда как другие типы вложений остались недоступны. Днем позже корпорация предприняла новую попытку и на этот раз сообщила, что оставшиеся проблемы с вложениями устранены.