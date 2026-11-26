Взломан самый знаменитый в мире менеджер паролей. Пользовательские данные в руках хакеров
Киберпреступники взломали 1Password – самый известный в мире менеджер паролей. Хакерам удалось добраться до персональных данных пользователей, но разработчики уверяют, что сами пароли не пострадали. Это не первый взлом платформы, но пользователи по-прежнему продолжают доверять ей ключи от своей цифровой жизни.
1Password взломан
Популярный онлайн-менеджер паролей 1Password подвергся успешной хакерской атаке, пишет портал Bleeping Computer. Он взломан, и киберпреступники сумели добраться до персональных данных пользователей.
По заверениям разработчиков сервиса, злоумышленники не смогли получить доступ непосредственно к паролям пользователей. Они уверяют, что все хранилища «не пострадали» (were not affected), а их содержимое по-прежнему в безопасности.
Как долго хакеры находились в недрах инфраструктуры 1Password, еще предстоит выяснить Разработчики распознали первые признаки проникновения лишь 19 ноября 2026 г. – хакеры вполне могли совершить атаку много дней назад.
Без Microsoft не обошлось
К взлому 1Password весьма косвенно причастна корпорация Microsoft. Под ее контролем находится сервис GitHub, где в настоящее время размещен исходный код 1Password.
По словам разработчиков менеджера паролей, хакеры осуществили взлом через корпоративную учетную запись на GitHub, принадлежащую одному из сотрудников 1Password.
Пароли – это не персональные данные
Заполучив необходимые логин и пароль, хакеры проникли на серверы 1Password и развернули на них вредоносный код, целью которого была кража информации. Этот код сработал успешно – киберпреступникам в руки попали многочисленные персональные данные пользователей 1Password.
В частности, они похитили имена пользователей, их адреса электронной почты, а также информацию о датах создания их профилей в 1Password. Наряду с этим они заполучили параметры протокола Secure Remote Password, говорится в официальном заявлении 1Password.
Важно подчеркнуть – украденные адреса электронной почты используются для авторизации пользователей 1Password в своих учетных записях. Таким образом, у хакеров есть как минимум половина нужных данных для взлома этих учеток.
А еще хакеры украли токены из писем с приглашениями и ссылками на предоставление доступа. Они нужны для восстановления доступа к профилям, например, при утрате пароля.
Попытка защититься
Подлинные масштабы и последствия взлома самого известного менеджера паролей еще предстоит выяснить. Разработчики 1Password предприняли несколько мер безопасности, чтобы нивелировать негативный эффект, но пока неясно, насколько полезными они окажутся.
В первую очередь компания заблокировала скомпрометированную учетную запись на GitHub, также она увеличила длину кодов в письмах-приглашениях и письмах для восстановления доступа, с шести до десяти символов. И если раньше это был обычный набор цифр, то теперь код состоит как из цифр, так и из букв, что в значительной степени усложняет его подбор.
Кактус такой вкусный
В мире существует несколько популярных онлайн-менеджеров паролей, и почти все они подвергались хакерским атакам, зачастую успешным. Единственное преимущество таких сервисов перед локальными хранилищами в том, что при необходимости нужный пароль можно достать из своего хранилища, находясь в любой точке мира, если там есть интернет.
1Password подвергался взлому и прежде. Как сообщал CNews, в октябре 2023 г. была взломана компания Okta, один из партнеров 1Password, и это происшествие затронуло собственную инфраструктуру менеджера.
В целом, 1Password весьма успешно противостоит хакерским атакам. Проект существует более 20 лет (он заработал в мае 2006 г.), и за это время по-настоящему масштабных утечек паролей он не допускал.
Этого нельзя сказать о прямом конкуренте 1Password под названием Last Pass. Этот сервис, появившийся в 2008 г., хакеры ломают регулярно и мощно.
Успешные атаки на него киберпреступники проводили в 2011, 2015, 2017 и 2019 гг., и почти каждый раз они забирали с собой пароли пользователей. Также взлом случился в конце 2021 г. – как сообщал CNews, без утечки паролей тогда тоже не обошлось.
Очередной взлом Last Lass произошел в середине лета 2022 г. Затем хакеры поломали его в конце 2022 г.