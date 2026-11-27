ФИФА официально подтвердила факт кибератаки на свои информационные системы. При этом в организации подчеркивают, что конфиденциальные материалы, касающиеся инициативы президента Джанни Инфантино по реализации доли прав на проведение чемпионатов мира на период продолжительностью 96 лет, не были скомпрометированы в ИТ-системе. Вместе с тем в последние дни отдельные сведения по данной сделке оказались опубликованы в средствах массовой информации.

Взлом информационных систем

Хакеры взломали Международную федерацию футбола (ФИФА) после скандала с тайным проектом продажи прав на чемпионат мира, пишет ESPN и BBC Sport.

В ноябре 2026 г. ФИФА подтвердила, что стала жертвой кибератаки, в результате которой хакеры получили доступ к личной и деловой информации. В ходе ИТ-инцидента было похищено 12 ГБ данных, что менее 0,1% от общего объема. Утечка не затронула документы, связанные со скандальной попыткой президента ФИФА Джанни Инфантино (Gianni Infantino) тайно продать часть эксклюзивных прав на чемпионат мира на 96 лет вперед. Представители ФИФА заявили, что тесно сотрудничает с правоохранительными и другими ответственными органами.

ФИФА - это международная федерация футбола, главный управляющий орган в этом виде спорта. Аббревиатура образована от французского наименования Federation Internationale de Football Associatio (FIFA). Организация имеет статус некоммерческой структуры и располагается в Цюрихе (Швейцария).

Сгенерировано ИИ Кризис в ФИФА: после утечки информации о продаже прав на ЧМ федерация столкнулась с кибератакой

По данным источников ESPN, кибератака была направлена против ФИФА как организации, а не против конкретных лиц. Собеседники отметили, что взлом не стал следствием системных или технологических ИТ-сбоев со стороны федерации. Хакеры получили доступ, выдав себя за сотрудников ФИФА.

Ответственность и реакция

Ответственность за кибератаку взяла на себя группа Handsome Boy Hacking Club. Она опубликовала в социальных сетях скриншоты, на которых, по всей видимости, изображен рабочий стол одного из компьютеров футбольной организации.

«ФИФА самым решительным образом осуждает незаконное получение и публикацию информации, в частности персональных данных. Подобные действия представляют собой серьезное и неприемлемое нарушение неприкосновенности частной жизни и могут иметь серьезные последствия для соответствующих лиц», - заявил представитель федерации.

В ФИФА не уточнили, сколько человек или организаций могли пострадать в результате взлома и какая именно деловая информация была затронута. Также не сообщается, попали ли какие-либо данные в открытый доступ.

Бизнес предложение

О кибератаке стало известно через несколько дней после того, как New York Post раскрыла информацию из «просочившихся» документов о деталях скандального плана Инфантино.

Согласно публикации, план успел получить поддержку ключевых управленцев нескольких крупных американских финансовых компаний, в том числе Джоша Кушнера (Josh Kushner) из Thrive Capital - младшего брата зятя президента США Дональда Трампа (Donald Trump) и его доверенное лицо Джареда Кушнера (Jared Kushner), а также от генерального директора JPMorgan Chase Джейми Даймона (Jamie Dimon), генерального директора Kraft Group Роберта Крафта (Robert Kraft) и главы Tripadvisor Грега Маффеи (Greg Maffei).

Согласно предложению Джанни Инфантино, все коммерческие права на все мероприятия ФИФА, включая чемпионат мира по футболу, должны быть переданы управляющей компании FIFA Forward Enterprise (FFE) сроком минимум на 12 лет. Частные инвесторы FFE получили бы таким образом контроль над продажей билетов, спонсорством, лицензированием, трансляциями и индустрией гостеприимства федерации. При этом ФИФА де-факто была бы обязана продлить передачу прав на такой же срок еще семь раз, общей продолжительностью до 96 лет, поскольку разорвать сделку было бы возможно только в случае серьезного и неисправимого нарушения со стороны FFE.

По оценке JPMorgan Chase, сделка могла принести ФИФА до $20 млрд, однако федерация фактически лишилась бы контроля над принятием ключевых бизнес-решений почти на сто лет.

О секретном проекте ФИФА по продаже доли коммерческих прав на чемпионаты мира по футболу стало известно через несколько дней после финала Чемпионат мира по футболу 2026, 19 июля, писал CNews, благодаря публикации The Times. Это вызвало массовое недовольство: десятки национальных сборных пригрозили бойкотировать мировые турниры. В результате, по мнению журналистов ESPN, Джанни Инфантино отказался от своих планов.