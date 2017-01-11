Клиенты «Альфа-Банка» могут вернуть налоги онлайн

Клиенты «Альфа-Банка» могут вернуть 13% с уплаченных налогов за покупку недвижимости, в том числе в ипотеку, оплату лечения, взносы в негосударственный пенсионный фонд, благотворительность, обучение своё или детей в режиме онлайн, даже не выходя из дома — при помощи онлайн-консультанта. Об этом CNews сообщили в «Альфа-Банке».

Как отмечается, процедура оформления простая. Клиенту необходимо собрать документы, при чем личный консультант подскажет, какие документы нужно собрать и как их получить, заполнить декларацию можно онлайн, на сайте «Альфа-Банка» (www.alfandfl.ru). В течение четырех месяцев деньги поступят на счет, который клиент указал в заявлении.

Для удобства клиентов разработаны три тарифа, которые позволяют большинство действий по возврату налогов либо взять на себя, либо передать на исполнение консультанту, который подготовит все необходимые документы, а также направит их в налоговую инспекцию.

Кроме того, на сайте банка www.alfandfl.ru есть калькулятор, который поможет клиенту рассчитать, сколько денег можно вернуть.