«Одноклассники» увеличили доходы от рекламы на 25%

Социальная сеть «Одноклассники» объявила о росте доходов от рекламы на 25% в сравнении с 2015 годом, не увеличив при этом количество рекламы. Как рассказали CNews в компании, больше всего выросли доходы от мобильной рекламы и видеоформатов. Мобильная реклама выросла на 29%. Доходы от видеорекламы за год увеличились на 108%.

Эффективность рекламы, размещенной через myTarget, единой для ресурсов Mail.Ru Group рекламной платформы, показала рост на 86%. Такая динамика стала возможной за счет увеличения мобильной аудитории соцсети и стремительного роста популярности видео в ОК, повышения эффективности рекламных форматов, новых рекламодателей и успешных спецпроектов на площадке.

Структура дохода «Одноклассников» по-прежнему состоит из трех частей: IVAS (платные сервисы - подарки, невидимка, стикеры и другое), реклама и игры (по системе revenue share).

«Основная задача на следующий год - увеличение рекламного ARPU - дохода на пользователя от рекламы, не повышая при этом рекламную нагрузку на аудиторию. Последний год мы работали над имиджем и смогли увеличить охваты, рекламную эффективность и количество клиентов. Ставка по-прежнему на мобильный формат и видео, так как именно эти направления развиваются в ОК динамичнее всего. Новый рынок - это бюджеты ТВ-рекламодателей, которые все больше уходят в digital. У нас для этого есть и продукт, и аудитория», - отметил Антон Федчин, руководитель проекта «Одноклассники».

«Сильные стороны ОК - большой охват, очень восприимчивая к новым форматам аудитория и стремительный рост видео. Для соцсети с большой и разной по возрасту и предпочтениям аудитории важно органично встраивать нативные форматы и эффективно использовать то, на что пользователи обращают больше всего внимания. В случае ОК - это видео. За год мы смогли вдвое увеличить доход от видеорекламы, и цифры говорят сами за себя», - сказала Элина Исагулова, коммерческий директор Mail.Ru Group.

За 2016 год в ОК было запущено продвижение постов в ленте, нативное видео в ленте с автоплеем, рекламная карусель на всех платформах, открытая рекламная биржа в сообществах. В этом же году myTarget открыли возможность узко таргетировать рекламу на аудиторию, а также запустили такие новые инструменты, как локал-гео (возможность таргетирования с точностью до дома), рекламу look-alike (таргетирование на пользователей со схожими поведенческими характеристиками), DMP-платформу (продажа баз данных) и кросс-сетевой видеопромопост в соцсетях. За год в ОК был также запущен ряд спецпроектов - от соцсети домашних животных от Purina до проектов со “Сбербанком”, “Якобс” и другими.

В 2017 «Одноклассники» продолжат развивать рекламный инструментарий и добиваться роста эффективности, а также увеличат возможности для рекламы в видеоформатах. В планах сделать видео не только инструментом построения охвата, но и эффективным инструментом для perfomance-рекламодателей.

«Одноклассники» — развлекательная социальная сеть с аудиторией более 73 млн человек в России, СНГ и странах дальнего зарубежья. ОК - первая соцсеть по просмотрам видео в рунете (comScore, ноябрь 2016) и крупнейшая сервисная платформа, позволяющая осуществлять денежные переводы, продавать товары, играть в игры и смотреть трансляции значимых в мире событий.