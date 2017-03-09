В России создан сервис для онлайн-заказа кофе на вынос

Coffok представила комплексное мобильное приложение COFFOK для платформ Android и IOS, которое позволит быстро и удобно заказать кофе с собой в любой точке Москвы и Санкт-Петербурга. Как рассказали CNews в компании, новая разработка российских программистов - это готовый технологический и маркетинговый инструмент для заведений, предлагающих кофейные напитки в формате «To Go».

В ближайшее время система будет запущена в Иркутске и Ангарске, а в планах компании охват всех крупнейших городов России и выход на зарубежные рынки.

Приложение COFFOK поможет пользователям в режиме онлайн, избежав очередей и дискомфорта, заказать любимые напитки. В то же время владельцам кофейных сетей и независимых кофеен приложение откроет доступ к новым клиентам и позволит оптимизировать работу заведений.

Для использования приложения пользователю достаточно выбрать кофейню или ресторан на интерактивной карте, исходя из собственных предпочтений или ориентируясь на оценку других пользователей, заказать напиток, оплатить заказ онлайн и далее в указанное время и выбранном месте получить свежеприготовленный кофе. Средства на оплату заказа резервируются на счету пользователя и перечисляются исполнителю только после подтверждения получения заказа.

Благодаря COFFOK пользователи смогут не только упростить и удешевить процесс покупки любимого напитка, но и влиять на качество сервиса. В системе удобно и просто формировать список избранных заведений, оставлять собственные отзывы, принимать участие в акциях и мотивационных программах заведений. А при повторных покупках можно легко выбрать в истории заказов прежние локацию и напиток, указав только конкретное время получения нового заказа.

Разработчиками уделено особое внимание тому, чтобы система была максимально дружелюбной как для потребителей кофе, так и для сотрудников заведений, предлагающих кофе на вынос. При подключении системы COFFOK представитель заведения или сети получает в панели администратора доступ к данным о количестве заказов и качестве их выполнения, удобные аналитические инструменты, полный пакет финансовых услуг от Альфа Банка и зачисление платежей в режиме реального времени. Информация о заказах для менеджера отражается в приложении «Бариста».

В системе уже доступен заказ кофе в более 30 заведений в Москве и Санкт-Петербурге, в ближайший месяц количество точек, в которых можно будет заказать горячие напитки через COFFOK, планируется довести до 150.

«Сегодня в России и во всём мире сформирована особая, весьма обширная прослойка людей, большая часть жизни которых сопряжена с онлайн-активностью. Они ожидают даже от привычных сервисов взаимодействия в формате «здесь и сейчас». Основная идея COFFOK - создать уютную эко-среду для любителей и ценителей кофе с возможностью открыть для себя новые места, сэкономить время на ожидании и оплате, в режиме онлайн воздействовать на качество услуг. Мы со своей стороны открыты для общения с пользователями и учёта их пожеланий в наших группах в Facebook и Instagram» - сказал один из основателей и технический директор проекта Алексей Покачев.

Приложение COFFOK уже доступно для скачивания в App Store и Google Play.

