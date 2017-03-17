Reg.ru представил ISPmanager 5 на shared-хостинге

Российский регистратор и хостинг-провайдер Reg.ru и компания ISPsystem предоставили клиентам возможность использовать актуальную версию панели управления shared-хостингом — ISPmanager 5. Пользователи смогут оценить оптимизированный графический интерфейс и обновления безопасности, сообщили CNews в Reg.ru.

Как отмечается, ISPmanager представляет собой продвинутую панель управления веб-хостингом. Программа позволяет управлять доменами, почтой, базами данных и файлами. Клиенты Reg.ru работают с ISPmanager c 2010 г. Теперь Reg.Ru предоставляет клиентам возможность, при той же цене shared-хостинга, использовать самую последнюю версию панели — ISPmanager 5. Новая версия была создана на основе рекомендаций и пожеланий пользователей предыдущей версии панели. Она включает в себя также все последние обновления безопасности.

По словам разработчиков, в ISPmanager 5 значительно оптимизирован файловый менеджер. В него добавлены дополнительные настройки поиска, возможность установки каталога по умолчанию, защита директорий и быстрый переход по дереву каталогов. Кроме того, был переработан пользовательский интерфейс панели: обновлён внешний вид главного меню, а также оптимизирован набор параметров и функций, исходя из их популярности среди клиентов. Также в новую версию программы добавлена возможность настройки DKIM и DMARC. Эти инструменты позволят бороться со спамом и фишингом, указали в Reg.ru.

«В наши дни юзабилити и возможность тонкой настройки не менее важны, чем основной функционал программного продукта. Необходимо, чтобы пользователь не только выполнил задачу, но и не испытывал сложности при использовании этого ПО. Новая версия ISPmanager позволит нашим клиентам более эффективно управлять shared-хостингом», — подчеркнул генеральный директор Reg.ru Алексей Королюк.

«Клиенты Reg.ru, использующие VPS/VDS, уже успели оценить возможности ISPmanager 5 перед предыдущим поколением панели. Рады, что теперь наш программный продукт стал доступен и пользователям самого массового сервиса — shared-хостинга», — добавил генеральный директор ISPsystem Павел Гуральник.