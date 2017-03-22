«Абсолют Банк» запускает сервис online-продаж услуг по оформлению налогового вычета

«Абсолют Банк» объявил о запуске сервиса, который позволяет в режиме online приобрести пакет услуг по оформлению налогового вычета на недвижимое имущество-«Под ключ». Как рассказали CNews в банке, теперь приобрести пакет можно всего за несколько минут как в Абсолют.market, так и на сайте банка. Для этого достаточно указать свои ФИО, контактные данные и реквизиты банковской карты.

«Абсолют Банк» совместно с «Современные Юридические Решения» (бренд «Правокард») в рамках пакета услуг «Под ключ» предлагают услугу по предоставлению полного сопровождения для получения налогового вычета на имущество.

Клиенты могут воспользоваться юридическими услугами, которые включают в себя: правовые консультации, предоставление типовых форм документов, подготовку документов, полную проверку комплекта и содержания документов, а также их отправку в налоговую инспекцию.

Воспользоваться имущественным налоговым вычетом могут официально трудоустроенные налоговые резиденты РФ в возрасте от 18 лет. Сумма налогового вычета составляет 13% от оплаченных расходов и не может превышать 260 тыс. руб. за расходы на жильё и 390 тыс. руб. по расходам на погашение процентов по ипотеке.