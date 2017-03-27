Заказать такси «Максим» теперь можно через соцсеть «ВКонтакте»

Сервис заказа такси «Максим» добавил на свою страницу во «ВКонтакте» приложение, с помощью которого можно вызвать автомобиль. Новый способ заказа доступен в 158 городах работы сервиса в РФ, сообщили CNews в сервисе.

Заказать такси в социальной сети может любой пользователь «ВКонтакте». Для этого на странице сервиса vk.com/taximaxim в разделе «Приложение» нужно нажать «Закажи такси». Появится полнофункциональная форма заказа, как на сайте компании.

Жители России проводят в соцсетях треть онлайн-времени и совершают множество повседневных действий: общаются, обмениваются файлами, смотрят фотографии и видео, слушают музыку, покупают товары. Существует множество групп, где друг друга ищут водители и пассажиры. Делая заказ со страницы сервиса, пользователям не нужно договариваться о цене поездки, долго ждать машину и беспокоиться о безопасности. Они получат услугу такого же качества, как при заказе через мобильное приложение «Максим: заказ такси» или по телефону.

«Максим» одним из первых интегрировал заказ такси в социальную сеть «ВКонтакте». Ранее сервис предоставил возможность заказывать такси в Telegram с помощью чата с ботом @TaxiMaximBot, чтобы пользователи мессенджера могли создавать заказ в удобном им формате переписки.