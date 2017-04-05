Mail.Ru: две трети пользователей соцсетей подписаны на группы брендов. Инфографика

Mail.Ru Group представила результаты собственного исследования отношения пользователей к рекламе в соцсетях. Выяснилось, что реклама в социальных сетях привлекает больше внимания, чем на других площадках, контент, который компании публикуют на своих официальных страницах, вызывает доверие, а наибольшим интересом пользуются скидки и акции от брендов. Женщины охотнее мужчин подписываются на бренды в социальных сетях, а самыми активными оказались пользователи в возрасте от 25 до 34 лет.

60% респондентов заявили, что реклама в социальных сетях привлекает внимание. 53% опрошенных считают, что самая интересная реклама в соцсетях – у музыки и фильмов. 44% респондентов больше всего интересуют кампании, посвященные одежде, обуви и моде; 43% — развлекательным мероприятиям. 41% интересуется рекламой гаджетов, бытовой техники и электроники, 38% — рекламой путешествий.

«Реклама в социальных сетях – это наиболее нативный, близкий и понятный формат для активных пользователей интернета. Благодаря росту mobile-only аудитории и доли мобильного трафика в целом, пользователи видят персонифицированную и геотаргетированную кампанию, основанную на их потребностях и предпочтениях, что не только повышает конверсию, но и дает возможность транслировать актуальную и не вызывающую негатива рекламу. Кроме того, высокий интерес пользователей к мультимедиа-контенту поддерживает тренд развития видеорекламы и дает возможность экспериментировать с форматами», — отметила Элина Исагулова, коммерческий директор Mail.Ru Group.

В ходе исследования респондентов также спросили, какие категории товаров они покупали после просмотра рекламы в социальных сетях. Выяснилось, что самая высокая конверсия в покупку у рекламы одежды, обуви и всего, что связано с модой: 40% пользователей заявили, что покупали товары из этой категории после того, как видели их рекламу. Реклама из категории «Красота и здоровье» подтолкнула к покупке 32% опрошенных, товаров для детей — 20%, а игр и игровой валюты — 8%.





Две трети пользователей социальных сетей подписаны на группы и аккаунты брендов. Женская аудитория ожидаемо проявляет к ним больший интерес, чем мужская – 72% против 58%. Среди главных целей подписки респонденты называют возможность получать актуальную информацию об акциях и скидках (79%), товарах или услугах (74%) бренда. При этом интерес к участию в конкурсах и розыгрышах находится на достаточно высоком уровне – это привлекает 55% опрошенных.

Исследование проходило в декабре 2016 года на базе онлайн-панели респондентов – 1200 пользователей социальных сетей старше 14 лет. В выборке представлены все регионы РФ.