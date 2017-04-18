«Тинькофф Банк» открывает центр разработки в Новосибирске

«Тинькофф Банк», онлайн-провайдер розничных финансовых услуг в России, объявил о запуске центра разработки в Новосибирске. В задачи центра войдет создание и продвижение финансовых продуктов для малого и среднего бизнеса, развитие аналитической платформы для обработки петабайтов данных с использованием технологий больших данных. Сотрудники центра также будут развивать инструменты продвижения продуктов в интернете, собственную RTB-платформу, системы персонализации контента и системы проведения A/B-тестирования, сообщили CNews в «Тинькофф Банке».

Центр разработки «Тинькофф» в Новосибирске расположен в центре города по адресу Советская улица, дом 5, в 10 минутах от станции метро Площадь Ленина. В центре открыт набор специалистов из Новосибирска, Томска, Барнаула, Красноярска и других городов региона. Планируется, что в нем будут работать до 150 человек — высококлассные аналитики, тестировщики (функциональные и автоматизаторы), devops-специалисты и разработчики JavaScript, Scala, Java, Golang, iOS, Android.

«“Тинькофф” — одна из самых технологичных и инновационных компаний, которая была построена в России с нуля благодаря лучшим российским программистам и аналитикам. Мы стремимся поддерживать творческую атмосферу в команде и обеспечивать все условия для людей, которые сегодня на наших глазах меняют финтех-индустрию и делают финансовые услуги простыми и понятными, — рассказал Вячеслав Цыганов, вице-президент по информационным технологиям «Тинькофф Банка». — Сейчас мы открываем несколько центров разработки по всей России и приглашаем талантливых разработчиков присоединиться к нашей команде».

О плане запуска центров разработки «Тинькофф» было объявлено в декабре 2016 г. Региональные центры позволяют компании расширить географию поиска талантливых разработчиков и равномерно распределять задачи, усиливают производственный цикл за счет разных временных зон, а также сокращают время вывода финансовых продуктов на рынок.

На сегодняшний день центры разработки уже работают в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Иннополисе, в ближайшее время откроются в Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Самаре и Владивостоке.