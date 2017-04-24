Stack Group обновила «личный кабинет» для клиентов

Stack Group объявила о расширении функциональности интерактивного «личного кабинета» для клиентов, размещающих свои информационные системы в дата-центре «М1» и корпоративном облаке M1Cloud.

Теперь заказчик может для своей компании: посмотреть весь перечень потребляемых сервисов и выставленных счетов, сформировать отчет по посещениям дата-центра, по показателям температуры в зоне установки своих серверных стоек и энергопотребления всех стоек своей компании. При этом для отчетов можно задать интервал дат, и система моментально выгрузит отчет в доступном формате - MS Excel.

В «личном кабинете» предусмотрен ряд механизмов защиты информации, в том числе доступ организован по ролевой схеме, где каждый представитель клиента может использовать только те разделы и функции, которые определит руководство на стороне заказчика. Новые опции доступны сотрудникам с полномочиями «контакт по организационным вопросам». Также реализованы такие механизмы, как: аутентификация каждого пользователя по индивидуальному логину и паролю, ограничение длительности сессии при отсутствии активности в системе более 30 минут и другие.

«Сегодня российский бизнес переживает этап активной цифровой трансформации, большая часть операционных процессов автоматизируется и переносится в интерактивную среду. Соответственно, потребность со стороны корпоративных клиентов в онлайн-управлении сервисами растет по экспоненте. Мы стараемся не просто быть в тренде, а предвосхищать их, предлагая самые передовые решения клиентам и используя их также в собственной операционной деятельности», - сказал Евгений Горохов, исполнительный директор Stack Group.

В этом году планируется еще несколько обновлений «личного кабинета», в том числе будет реализована важная для удобства клиента функция – управление корпоративным аккаунтом, в рамках которой заказчики смогут самостоятельно заводить новых пользователей своей организации и назначать им роли.