Carmart начал онлайн-продажи новых автомобилей Lifan

Петербургский онлайн-автодилер Carmart объявил об открытии на своей площадке продаж новых автомобилей Lifan. Машины китайского производителя теперь можно приобрести, не посещая автосалон. При этом пользователь, который не принял окончательного решения о покупке, получает возможность забронировать за собой конкретный автомобиль на 5 дней за 1 рубль.

Carmart предлагает 3 модели Lifan: кроссоверы Х60 и Х50, а также седан Solano II.

«Lifan – самый популярный китайский бренд в Петербурге, в прошлом году продажи марки в нашем городе увеличились на 44%, - отмечает генеральный директор автохолдинга «Максимум» и Carmart Вадим Арустамян. – Машины производителя интересны тем, кто стремится к экономии, не сильно теряя в качестве. Ранее об онлайн-продажах автомобилей Lifan заявлял интернет-магазин AliExpress, но ключевое наше преимущество – это предложение машин от официального дилера с последующим послепродажным обслуживанием».

На Carmart доступны различные комплектации всех представленных моделей Lifan. Х60 – это Basic, Standart, Comfort и Luxury, Х50 – Comfort и Luxury, Solano II - Basic, Comfort и Luxury.

Онлайн-автодилер Carmart был открыт в прошлом году. Инвестором проекта выступил один из пяти ведущих автохолдингов Санкт-Петербурга – ГК «Максимум». Сейчас на площадке доступно 35 моделей новых автомобилей 8 брендов, дилером которых является «Максимум». Помимо Lifan, это Hyundai, Ford, Mitsubishi, Honda, Suzuki, УАЗ и SsangYong. Всего на Carmart представлено 700 новых машин и 450 автомобилей с пробегом.

Carmart предоставляет полный цикл покупки автомобиля - выбор марки, модели и комплектации, оформление страхового полиса и при необходимости кредита, выбор дополнительного оборудования, оплата безналичным расчетом (банковская карта, перевод со счета на счет; также доступна оплата наличными в дилерском центре холдинга «Максимум»), бесплатная доставка и послепродажное обслуживание. Покупатель полностью контролирует итоговую сумму чека - при изменении состава дополнительного оборудования, условий страховки или кредита цена мгновенно меняется, что позволяет пользователю самому решать, сколько и на каких условиях он готов платить.

География доставки автомобилей от Carmart – Санкт-Петербург и Ленинградская область в пределах 100 км от улицы Руставели, где располагаются дилерские центры холдинга «Максимум». Сроки поставки – от 1 до 7 дней в зависимости от набора дополнительного оборудования, выбранного покупателем. Автомобиль доставляется владельцу на специально оборудованном фирменном эвакуаторе.