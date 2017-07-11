Uniteller представила сервис «Облачная касса» с автоматизированной выдачей чеков онлайн

Uniteller представила новый сервис «Облачная касса», разработанный под требования новой редакции Федерального закона №54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники».

Последняя редакция закона гласит, что с 1 июля 2017 все торговые организации (за некоторым исключением) обязаны перейти на онлайн-кассы. Такие преобразования касаются также интернет-магазинов, в том числе и тех, которые просто продают подписку или принимают оплату безналичными способами. В момент получения оплаты они так же, как и обычные магазины, должны формировать чеки и отправлять их покупателю, неважно, совершил ли он покупку ночью или в выходной день. Данные всех чеков незамедлительно уходят в Федеральную налоговую службу (ФНС).

Сервис «Облачная касса» от Uniteller представляет собой комплексное решение вопроса фискализации платежей при продаже через интернет по банковским картам. Он включает в себя все необходимое: онлайн-кассу, зарегистрированную в ФНС; фискальный накопитель; подключение к оператору фискальных данных; автоматическое формирование чеков прихода и возврата в момент проведения расчета; отправку электронных чеков покупателям; механизм защиты от штрафов, а также оперативную поддержку всех законодательных изменений.

«Любое технологическое нововведение, особенно подкрепленное законодательными инициативами, требует максимально профессионального подхода от компании-разработчика, - сказал генеральный директор Uniteller Алексей Богаткин. - По этой причине мы не афишировали наше новое решение, а выбрали «политику молчания», направив все свои технические и кадровые ресурсы на то, чтобы до 1 июля, в первую очередь, перевести на новый режим работы своих клиентов и защитить их от штрафных санкций со стороны ФНС».

Теперь «Облачная касса» доступна для новых партнеров компании. Uniteller гарантирует высокое качество программного обеспечения, круглосуточную техническую поддержку, помощь на всех этапах подключения к системе онлайн-касс и, самое главное, – отсутствие штрафов и санкций со стороны Федеральной налоговой службы.