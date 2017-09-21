Opera анонсировала поддержку VR видео в браузере Opera Developer 49 для разработчиков

Opera объявила о выпуске Opera Developer 49 для разработчиков, который, по данным компании, стал первым браузером с поддержкой видео в формате 360 градусов в шлемах виртуальной реальности.

В новой версии браузера для разработчиков появился встроенный плеер виртуальной реальности для таких популярных устройств, как HTC Vive, Oculus Rift и других девайсов, совместимых с OpenVR. Теперь пользователям Opera открывается удивительный мир видео в формате 360 градусов.

Из-за ограниченной поддержки производителями софта технологий видео 360° и WebVR обладатели шлемов виртуальной реальности не могли в полной мере насладиться все увеличивающимся каталогом контента 360° на Youtube, Facebook и других видеопорталах. До недавних пор им приходилось пользоваться крайне неудобными обходными путями: сначала потратить время на скачивание видео, затем закрыть браузер и запустить отдельное приложение с плеером.

Opera сфокусировалась на создании и внедрении непосредственного воспроизведения VR в браузере. Эта функциональность позволяет пользователям просматривать VR-видео и стандартные 2D-видео через свои VR-шлемы.

В последней версии Opera для разработчиков плеер VR 360 встроен непосредственно в браузер и может автоматически определять подключенный VR-шлем. Каждый раз, когда пользователь просматривает видео, вверху окна просмотра (рядом с кнопкой выноса видео в отдельное окно) будет появляться кнопка «Просмотреть в VR». Достаточно просто кликнуть на нее, чтобы погрузиться в мир видео 360°.

Просмотр видео в разных направлениях больше не потребует использования клавиатуры или мыши - достаточно просто повернуть голову в желаемом направлении.

Новая функция просмотра видео в Opera не только поддерживает видео в формате 360 градусов, но также и стандартные видео. Пользователь может запустить любой из своих любимых фильмов 2D или стандартное видео в формате 180 градусов через свой шлем, создавая тем самым ощущение пребывания в своем личном кинотеатре.