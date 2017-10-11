Почта Mail.Ru реализовала поддержку адаптивных писем для всех платформ

Mail.Ru Group объявили о том, что в Почте Mail.Ru реализована поддержка адаптивной верстки писем. Обновление позволит пользователям комфортно читать письма на любой (веб или мобильной) платформе, а создателям рассылок и маркетологам - красиво оформлять сообщения без опасения, что на том или ином гаджете послание будет отображаться некорректно. При этом получатели писем, как и прежде, надежно защищены от киберугроз.

Согласно исследованию компании Litmus, более половины (53%) электронных писем открываются на мобильных устройствах (еще в 2011 году этот показатель равнялся 8%). Проблема адаптации почтовых рассылок для различных платформ - iOS, Android, Windows и так далее - стала актуальной. Исторически почтовые сервисы запрещают создателям писем использовать при верстке многие из тегов. Это делается для обеспечения безопасности адресатов — чтобы защитить их от вредоносного кода, который злоумышленники могут внедрить в оболочку письма. Создателям рассылок приходится тратить время на дополнительную верстку, чтобы письма красиво выглядели на десктопных и мобильных устройствах, а используемые стили не были уничтожены как подозрительные. В результате клиенты получают безопасные, но не всегда адаптивные и удобные для чтения письма.

С новой опцией Почты Mail.Ru настройки писем будут сохраняться без потери уровня безопасности. Для реализации этой возможности теперь разрешено использование только тех настроек, которые одновременно позволяют делать письма адаптивными и при этом не несут угрозы. Например, Почта по-прежнему не поддерживает письма, использующие JavaScript-код и абсолютное позиционирование - эти настройки не соответствуют высоким требованиям к уровню безопасности.

«Создателям рассылок, их получателям важно, чтобы письма выглядели стильно и были качественно адаптированы для компьютеров и мобильных гаджетов. Письма не должны расползаться сложно читаемой версткой по экрану и за его пределы. Обновление Почты, благодаря которому поддерживаются адаптивные письма, это наш ответ на желание пользователей. Нашего «белого списка» настроек достаточно для создания качественной рассылки с адаптивной версткой», — сказала Анна Артамонова, вице-президент Mail.Ru Group, руководитель подразделения Почта и Портал.

Опцию положительно оценили специалисты, которые участвовали в тестировании. Как считает руководитель email-маркетинга сервиса по поиску попутчиков BeepCar Андрей Ленец, теперь усилия маркетологов, направленные на создание стильных и читабельных рассылок — не напрасны. Пользователи Почты Mail.Ru оценят замыслы дизайнеров и без затруднений смогут ознакомиться с содержанием адаптивных писем на любых платформах.

«Все компании стараются покорить сердца и умы подписчиков своими письмами — предлагают классное оформление, полезный контент, релевантные товары и услуги. На это тратится много сил. Если почтовый клиент не поддерживает адаптивную верстку писем — это катастрофа. Все равно, что встать вплотную к огромному плакату и попробовать рассмотреть его целиком. Поэтому адаптивные письма — важная опция, которая помогает поддерживать тонкие и не всегда простые взаимоотношения между отправителями рассылок и их получателями», — подчеркнул Андрей Ленец.