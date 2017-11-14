«Мегафон» запустил сервис видеоконсультаций «Мегафон.Здоровье»

«Мегафон» объявил о запуске приложения «Мегафон.Здоровье». Теперь посетить врача можно без визита в клинику.

Приложение «МегаФон.Здоровье» (18+) уже доступно в цифровых магазинах Googlе Play и AppStore.

Приложение разработано совместно с компанией «Телемед Хелп». После установки приложения на смартфон пользователь может через видеозвонок получить онлайн-консультацию врачей, загружать и хранить в медицинской карте документы и результаты исследований. Плата за пользование сервисом составит 150 руб. в месяц.

В приложении представлены более 1000 врачей 39 специальностей из 14 медицинских сетей. Это практикующие специалисты, которые совмещают дистанционное общение с очными приемами пациентов в клиниках Москвы и Подмосковья. С хирургом можно обсудить травмы, лор расскажет об эффективных средствах от насморка, педиатр посоветует, что делать, если ребенок заболел. Все рекомендации будут сохранены в приложении. Здесь же можно договориться о дальнейшем взаимодействии с доктором.

«Мы продолжаем развивать уникальную экосистему сервисов и партнерств, в том числе в сфере цифрового здравоохранения. Нашим приложением мы предлагаем клиентам сократить свое время, потраченное на визиты к врачам, а самое главное - дать возможность получить несколько экспертных мнений по своим вопросам в «одном окне» - в своем смартфоне», - отметил директор по новым бизнесам и партнерствам компании «Мегафон» Ян Кухальский.

Приложением «МегаФон.Здоровье» (18+) могут воспользоваться клиенты Столичного филиала «Мегафона». В 2018 году оно станет доступно по всей России.

Использование приложения «МегаФон.Здоровье» (18+) не является медицинской услугой. Онлайн-консультация не заменяет очного приема у врача. Постановка диагноза и назначение плана лечения возможно только на очном приеме в медицинских учреждениях.