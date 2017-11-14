«Модульбанк» и Grotem представили онлайн-кассу для курьерской доставки. По данным компании, это первое на рынке предложение подобного рода для интернет-магазинов с собственными курьерами, курьерских служб, и компаний, чьи экспедиторы принимают оплату и печатают чеки

Приложение Grotem / Express дает возможность владельцу «МодульКассы» загружать готовые заказы из «1С», веб-интерфейса и Excel. Кроме того, касса интегрируется с любыми CRM. Предприниматель сможет разрешать или ограничивать доступ сотрудников к разным функциям. Так, одному можно разрешить добавлять товары в чек или давать скидки на месте, а другому — только нажимать кнопку «напечатать чек».

Можно планировать маршруты курьеров на карте, контролировать их перемещения, собирать данные о покупателях. Также в кассе есть камера для фотоотчетов курьера. Таких возможностей в мобильном корпусе больше никто не предлагает.

«Мы предлагаем решение, превосходящее обычную кассу. За те же деньги интернет-магазин или курьерская служба получают мощный и простой инструмент для работы на “последней миле”. Мы научили кассу добывать полезную информацию, помогать оптимизировать маршруты, и даже быстро выяснять, кто из курьеров нагрубил клиенту. Все это улучшит сервис и повысит лояльность клиентов», - сказал Максим Опилкин, директор по развитию Grotem.

Продукт будет развиваться в сторону автоматизации. Уже сейчас разрабатываются алгоритмы, способные автоматически строить маршруты для всех курьеров компании. Использование этих алгоритмов позволит компаниям сократить штат координаторов. Также продукт даст возможность прогнозировать время доставки, вовремя предупреждать, что курьер опаздывает. Пока все это также делается вручную.

Ожидается серьезный спрос со стороны курьерских служб, которые по закону должны обеспечить курьеров полноценными онлайн-кассами. Сейчас многие службы вместо касс используют более дешевые принтеры чеков, которым передают данные центральные кассы в офисах. Этот рынок оценивается в 100–120 тысяч устройств для курьеров и экспедиторов. Модульбанк и Grotem рассчитывают охватить более 20% рынка.