First Line Software разработала ПО для обнаружения фейковых новостей в соцмедиа

First Line Software в рамках сотрудничества с центром инноваций Университета Лейдена (Нидерланды) разработала прототип системы, детектирующей недостоверную информацию в социальных сетях.

Сервис CredibleU призван анализировать ссылки в Twitter и сверять их с адресами скомпрометированных сайтов. В случае обнаружения сходства, автоматически высвечивается предупредительное сообщение о том, что информация, которой пользователь намерен поделиться онлайн, может исходить из «сомнительных» источников и ее необходимо еще раз перепроверить, прежде чем распространять.

В настоящее время реализован прототип; ведётся работа над полноценной системой, которая будет доступна в качестве бесплатного twitter-бота в 2018 году.

Ульрих Манс, куратор центра инноваций HumanityX Лейденского Университета, отметил: «Распространение поддельных новостей вызывает обеспокоенность у многих. Словарь толкового языка английского языка Collins объявил выражение «фейковые новости» словом года. За последний год частота использования этого словосочетания выросла на 365%, по данным Collins. Сервис CredibleU призван помочь политикам и обычным пользователям распознавать недостоверные новости, используемые в социальных сетях. Разработку программного обеспечения выполнила First Line Software, технологический партнёр центра инноваций Лейденского университета. Эта компания всегда работает оперативно и в стиле Agile. В проекте применены инновационные методики – именно такие решения способствуют созданию общества, основанного на идеях и принципах мира и справедливости».

Центр инноваций HumanityX расположен в Гааге, Нидерланды. Это проект Лейденского университета (Leiden University), одного из старейших университетов Европы, основанного в 1575 году. В HumanityX создаются цифровые решения и сервисы для поддержания мира и справедливости.

Владимир Литошенко, директор по развитию First Line Software, сказал: «В рамках проекта мы разработали алгоритм, который выявляет, проверяет и маркирует недостоверные новости. Реализация совместных проектов с коллегами из центра инноваций Лейденского университета - прекрасная возможность для обмена опытом между нами. Нам было очень интересно и важно разработать такого рода сервис, который позволяет применить современные технологии и инновационный подход в мирных целях, в целях создания более осведомлённого и осознанного общества».