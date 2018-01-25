Speedtest: самый быстрый мобильный интернет в России у «Мегафона»

Согласно сводным итогам пользовательских измерений скорости доступа в интернет, проведенных в мобильном приложении Speedtest от компании Ookla, лидером по скорости мобильного интернета 4G среди в России, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге, признан «Мегафон».

По результатам тестов скорости, проведенных российскими пользователями, «Мегафон» стал оператором с наилучшим мобильным интернетом 4G, заняв первую позицию по скорости загрузки данных на устройство - 25,04 Мбит/с.

«Мы с удовольствием признаем, что у «Мегафона» самая быстрая мобильная сеть в России, на основе нашего анализа тестов скоростей, которые делали сами пользователи. Эта награда является свидетельством исключительной производительности «Мегафона», - отметил Джейми Стивен, исполнительный вице-президент Ookla.

В исследовании по России компания Ookla проанализировала данные более 7 млн тестов скорости через сети всех операторов с 1, млн устройств с поддержкой LTE.

В сети «Мегафона» на конец третьего квартала 2017 г. зарегистрировано 14,2 млн мобильных устройств с поддержкой 4G, их число выросло на 44% в течение года. Ежемесячный трафик на абонента «Мегафона» в третьем квартале составляет 6,7 ГБ и вырос за год на 60%.

По данным Роскомнадзора, с начала 2017 года количество базовых станций, использующих технологию LTE, в России увеличилось на 45%. «Мегафон» лидирует как по числу базовых станций стандарта LTE (более 60 000), так и по числу действующих станций всех сетей (более 200 тыс.). Компания продолжает внедрять и сеть LTE-Advanced, обеспечивающую скорость передачи данных до 300 Мбит/с. Сегодня она представлена в 38 регионах страны.

«Объем потребляемого трафика стремительно растет, российские пользователи становятся все более требовательными к скорости интернета на своем смартфоне. Российский рынок мобильной передачи данных – один из самых развитых в мире, и это, в том числе, заслуга «Мегафона». Мы рады, что нас оценили миллионы людей, которые ежедневно используют Speedtest. Спасибо за доверие, но мы двигаемся дальше. Сегодня мы предлагаем сервисы и тарифы, которые основаны на собственных предпочтениях абонентов и наш быстрый мобильный интернет позволяет использовать все преимущества и потенциал цифровых возможностей,- отметил Влад Вольфсон, коммерческий директор компании «Мегафон».