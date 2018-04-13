«Открытие Брокер» запустил мобильную версию личного кабинета

«Открытие Брокер» представил версию личного кабинета для мобильных устройств на базе iOS. Теперь клиенты компании могут следить за состоянием счета, просматривать биржевые котировки, управлять сервисами и совершать сделки с инструментами Московской биржи с экрана смартфонов Apple iPhone и планшетов Apple iPad. Бесплатное мобильное приложение доступно для скачивания в App Store.

«Открытие Брокер» разработал мобильную версию личного кабинета (МЛК) для пользователей мобильных устройств Apple. Воспользовавшись приложением, инвесторы смогут не только просматривать информацию о компании, финансовых решениях и биржевых инструментах, но и торговать финансовыми инструментами Московской биржи.

Мобильное приложение обладает удобной навигацией, современным дизайном и интерфейсом, а также широкой функциональностью – торговать на Московской бирже можно прямо в интерфейсе МЛК, отслеживать историю заявок, торговать с кредитным «плечом» и многое другое. С помощью приложения можно оптимизировать время поиска необходимой услуги, адресов офисов брокера и осуществлять ввод/вывод денежных средств.

Версия личного кабинета «Открытие Брокер» для мобильных устройств поддерживает возможность подачи и снятия заявок с большинством инструментов фондового, срочного и валютного рынков Московской биржи, за исключением облигаций в режиме «Т+0» и опционов. При этом использование МЛК для торговых сделок имеет ряд технических особенностей: пользователям доступны только лимитные заявки, отсутствует биржевой «стакан» (но доступны лучшие цены покупки/продажи и объем по ним), инструменты отображаются в штуках, доступен просмотр поданных торговых поручений, при торговле с «плечом» видна только индикативная сумма для совершения сделки.

Для использования мобильного личного кабинета клиенту «Открытие Брокер» необходимо зайти в магазин App Store, найти приложение в поиске и бесплатно скачать его на свой смартфон или планшет. Мобильное приложение оптимизировано под все современные модели устройств Apple с операционной системой iOS 10 и выше.

«Ритм жизни с каждым годом ускоряется, и современным людям крайне важно сохранять мобильность, особенно в сфере управления капиталом. С запуском мобильного личного кабинета нашим клиентам стал доступен полный спектр сервисов для успешного управления инвестициями. Стоит отметить, что мобильное приложение позволяет инвесторам не только отслеживать состояние счета, но и осуществлять сделки на финансовых рынках. Уже совсем скоро аудитория мобильного приложения пополнится пользователями устройств на базе Android. Мы надеемся, что наши клиенты по достоинству оценят функционал и удобство мобильного ЛК», — сказал заместитель гендиректора «Открытие Брокер» Владимир Крекотень.