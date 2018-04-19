«Мегафон» запустил в Чувашии и Оренбургской области мобильный интернет LTE-Advanced

«Мегафон» предоставил максимальные скорости до 300 Мбит/с жителям Чебоксар, Новочебоксарска, Канаша и Алатыря. Запуск технологии обозначил старт реализации обязательств по соглашению о совместном развитии цифровой экономики, подписанному с правительством Чувашской Республики в этот же день. Тем временем, сеть LTE-A запустили сегодня и в Оренбургской области.

Успешно запустить самый быстрый мобильный интернет «Мегафону» позволил уникальный широкий частотный спектр. Сразу с момента запуска технологии LTE-Аdvanced пользоваться скоростями до 300 Мбит/с может более 56% населения Чувашии. Также, «Мегафон» запустил LTE-Advanced в городах Оренбург, Сорочинск, Абдулино и поселке городского типа Акбулак, где в общей сложности проживает почти треть населения региона.

Сегодня LTE-A работает на сетях «Мегафона» уже в 41 регионе России — это больше, чем у любого другого российского оператора.

«Сегодня мы стали свидетелями революции в скоростях мобильного интернета. "Мегафон" – единственный оператор в регионе, который смог разогнать сеть до 300 Мбит/с. Сверхбыстрый мобильный доступ в Интернет посредством технологии LTE-Advanced у "Мегафона" в Чувашии обеспечивают 150 базовых станций в городах с высокой деловой активностью и концентрацией интернет-трафика. Такая скоростная инфраструктура сможет не только удовлетворить потребности пользователей, но и стать базой для реализации цифровых инновационных проектов в интересах граждан и бизнеса», – сказал исполняющий обязанности министра информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики Михаил Анисимов.

В компании отмечают возросшую потребность абонентов в услуге скоростной передачи данных. За год количество 4G-пользователей в сети «Мегафона» в Чувашии выросло в 2 раза, а их трафик – в 2,5 раза. С запуском технологии LTE-Advanced жители Чувашии получили еще больший комфорт при загрузке данных: к примеру, фильм объемом в 1,4 ГБ скачается менее чем за минуту, а 10 песен высокого качества загрузятся за 10 секунд.

«Мегафон» уделяет особое внимание вопросам качества связи и скорости мобильного интернета. По данным Роскомнадзора, «Мегафон» лидирует как по числу базовых станций стандарта LTE, так и по числу действующих БС всех сетей. Результаты почти 8 млн замеров, проведенных российскими абонентами сотовых операторов через приложение Speedtest, демонстрируют лидерство «Мегафона» по скорости мобильного интернета по всей России», – сказал Артем Могилин, директор по качеству сервисов и инфраструктуры компании «Мегафон».