Flight Consulting Group представила обновленный клиентский портал системы ATOM

Flight Consulting Group, латвийский холдинг, работающий в сфере деловой авиации, представил обновленный клиентский портал системы АТОМ на выставке EBACE 2018. Заказчики услуг бизнес-авиации получили инструмент, обеспечивающий доступ ко всей необходимой информации в режиме реального времени.

ATOM – это онлайн-система, объединяющая функции ERP, CRM, управления полетами и бизнес-аналитики. Продукт успешно используется компаниями, входящими в состав Flight Consulting Group, и получил высокие оценки со стороны клиентов холдинга – авиакомпаний и владельцев бизнес-джетов, которые активно используют его в ежедневной работе.

«В сегменте деловой авиации компании тратят колоссальное количество времени на телефонные звонки, уточнение и поиск информации, а также внесение изменений. Новый клиентский портал АТОМ объединяет на единой платформе все этапы управления заказами, сокращая многие операции до пары кликов, позволяя заказчику и исполнителям мгновенно сверять часы. Этот портал призван стать ценным помощником Flight Consulting Group и нашим клиентам. Мы рады, что участники ЕВАСЕ 2018 высоко оценили этот продукт», – отметил Сергей Старков, директор Flight Consulting Group.

Наряду с удобным функционалом по отправке запросов на рейсы прямо из системы АТОМ, новый клиентский портал обеспечивает пользователям постоянный доступ к: актуальному статусу подготовки рейса, включая статус получения всех разрешений и подтверждение наземного обслуживания в аэропортах по маршруту; детальной информации о предстоящем рейсе, включая списки пассажиров и экипажа с контактами, названия аэропортовых терминалов, контакты супервайзеров, гостиниц, водителей трансферов и прочих подрядчиков; статусу выполнения рейса; истории заказов; подробной статистике по каждому самолету (наиболее частые маршруты, налет в часах, статистика экипажа), справочной информации по более чем 15 тыс. аэропортов.

Таким образом, все данные находятся под рукой и доступны в несколько кликов – это призвано оптимизировать работу всех вовлеченных в процесс сторон.

Участники ЕВАСЕ особо отметили удобный таймлайн с расписанием текущих рейсов по всем самолетам и функционал онлайн-мониторинга статуса выполнения рейса, который позволяет заказчикам держать руку на пульсе и своевременно вносить корректировки, находясь в любом месте и с любого устройства, благодаря современному интерфейсу, адаптированному под смартфоны и планшеты. Портал также позволяет получать НОТАМ и метеосводки в режиме онлайн. В скором времени планируется подключение функциональности по взаиморасчетам за все услуги Flight Consulting Group и автоматизированной системы расчета стоимости для запланированных рейсов.

Система АТОМ разработана Flight Consulting Group в сотрудничестве с профессионалами в области ИТ-решений для бизнеса и основана на более чем 18-летнем опыте работы компании в сфере деловой авиации, собственных технологиях и ноу-хау. Функциональность продукта постоянно совершенствуется и расширяется, основываясь на потребностях подразделений Flight Consulting Group и клиентов, а также с учетом тенденций на рынке бизнес-авиации.