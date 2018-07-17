«Альфастрахование»: россияне стали активно заявлять убытки по ОСАГО через интернет

По данным «Альфастрахование», с момента запуска мобильного приложения «Альфастрахование Мобайл» в декабре 2017 г., компания урегулировала через него 2,6 тыс. убытков. Доля убытков по европротоколу, заявленных через мобильное приложение, активно растет – если в январе это делали лишь 43% попавших в ДТП обладателей приложения, то к середине лета их доля выросла до 63%.

«Альфастрахование» первой в России начала урегулирование страховых случаев по ОСАГО для своих клиентов через мобильное приложение в декабре 2017 г. Через приложение можно урегулировать и убытки по европротоколу в ОСАГО, что вдвойне сэкономит время автовладельцу – не нужно будет везти бумаги в офис страховой компании.

С момента запуска приложения компания урегулировала через него 2,6 тыс. убытков по ОСАГО. Из них доля европротокола составила половину, или 1,3 тыс. убытков. Но, если в феврале доля убытков по ОСАГО, заявленных через мобильное приложение и оформленных по европротоколу, составляла 47%, в марте – 54%, в апреле – 47%, в мае – 43%, а в июне - 57%, то в июле она достигла уже 63%. В то же время за прошедшие полгода в офлайне через европротокол в «Альфастрахование» было оформлено 41% всех убытков по ОСАГО.

«Альфастрахование» урегулирует заявленные через «Альфастрахование мобайл» убытки путем направления автомобиля на ремонт. Направление сразу высылается на СТОА, а клиент получает смс-уведомление о его готовности. Срок рассмотрения таких убытков составляет всего один рабочий день.

«Упрощенная процедура оформления ДТП позволяет участникам экономить свое время и не создавать помехи на дороге другим водителям, – сказал Александр Харагезов, директор департамента страховых выплат "Альфастрахование". – Использование мобильного приложения дает возможность не приезжать в офис страховой компании, минимизировав не только временные, но и денежные затраты. Мы всегда рады предложить своим клиентам удобный и современный страховой сервис».

Европротокол – упрощенная процедура оформления аварии, не требующая присутствия сотрудника ГИБДД и позволяющая минимизировать время, проведенное на месте ДТП после столкновения. Воспользоваться им можно, когда в ДТП участвовало только два автомобиля, оба владельца имеют ОСАГО, нет пострадавших, ущерб причинен лишь автомобилям участников ДТП, а обстоятельства ДТП, характер и перечень видимых повреждений транспортных средств не вызывают разногласий участников дорожно-транспортного происшествия.

В 2016 г. приложение «Альфастрахование мобайл» стало победителем сразу в трех номинациях конкурса «Золотое приложение 2016», взяв два первых места как «Лучшее приложение для бизнеса» и «Лучшее техническое решение» и став вторым в тематической номинации «Финансы, банки, страхование».

«Альфастрахование мобайл» бесплатно доступно в AppStore и Google Play для мобильных устройств под управлением iOS и Android. Разработчиком приложения является Redmadrobot.