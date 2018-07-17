Tele2 запустил высокоскоростной 4G-интернет в Туве

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, запустил в коммерческую эксплуатацию сеть LTE в Туве. Высокоскоростной мобильный интернет 4G стал доступен жителям 11 населенных пунктов республики. Общее число регионов Tele2, покрытых сетью LTE, увеличилось до 62.

В июне 2018 г. Tele2 завершила масштабную программу по запуску сетей 4G в регионах России. За 3,5 года компания обеспечила высокоскоростным мобильным интернетом почти всю территорию присутствия – 62 субъекта РФ. Тува стала еще одним регионом, где оператор строил инфраструктуру LTE по принципу постепенного расширения покрытия и теперь, после достижения достаточного охвата и емкостной мощности запускает сеть в коммерческую эксплуатацию.

Масштабное LTE-строительство способствовало активному потреблению интернет-трафика и росту проникновения 4G-устройств в сети Tele2. По итогам II квартала 2018 года их доля в общем объеме устройств увеличилась до 40%, что на 17 п. п. превысило аналогичный показатель прошлого года.

В Республике Тыве Tele2 развивала сеть LTE на базе имеющихся объектов связи по модели Sharing LTE. Оператор установил дополнительное оборудование на базовых станциях, которые ранее работали в стандарте 2G. Технологическое решение позволило быстро развернуть сеть высокоскоростного интернета с минимальными затратами.

Для 4G-интернета Tele2 использует непрерывную полосу частот шириной 15 МГц в диапазоне 1800 МГц, которая обеспечивает максимальные скорости до 110 Мбит/сек. Особенностью диапазона является отличная проникающая способность сигнала, что позволяет абонентам комфортно пользоваться скоростным интернетом не только на улице, но и внутри помещений.

Сейчас высокоскоростной интернет доступен жителям одиннадцати городов и населенных пунктов, в которых проживает более 150 тыс. человек, или 49% населения республики. Сеть LTE Tele2 теперь покрывает столицу региона Кызыл, а также Шагонар, Чадан, Туран, Сарыг-Сеп, Сесерлиг, Суг-Аксы, Сукпак, Дружба, Хову-Аксы, Вавилинский затон Пий-Хемского района.

После завершения масштабной программы строительства Tele2 оказывает услуги скоростного мобильного интернета в 62 регионах России. Сеть 4G доступна абонентам в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской, Архангельской, Белгородской, Брянской, Владимирской, Волгоградской, Вологодской, Воронежской, Иркутской, Калининградской, Калужской, Кемеровской, Кировской, Костромской, Курской, Курганской, Липецкой, Магаданской, Мурманской, Нижегородской, Новгородской, Новосибирской, Омской, Оренбургской, Орловской, Пензенской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Сахалинской, Свердловской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Томской, Тульской, Тюменской, Ульяновской и Челябинской областях, республиках Бурятии, Карелии, Коми, Марий Эл, Мордовии, Татарстан и Хакасии, в Республике Тыве, Удмуртской и Чувашской республиках, в Краснодарском крае и Республике Адыгее, Алтайском, Камчатском, Красноярском, Пермском и Приморском краях, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах.