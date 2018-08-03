«Интэллекс» разработала облачный сервис для владельцев железнодорожных вагонов

«Интэллекс» разработала облачный сервис для владельцев вагонов (ОСВВ), который обеспечивает операторам подвижного состава быстрый и легкий выход на ЭТП «Грузовые перевозки» (ЭТП ГП) «РЖД». Развитием и продвижением сервиса будет заниматься «Цифровая логистика».

«ОСВВ позволяет оператору подвижного состава размещать предложения на ЭТП "Грузовые перевозки". Для сравнения, интеграция ЭТП ГП с АСУ оператора занимает от двух недель», — сказал главный конструктор «Интэллекс» Николай Бузурнюк.

ОСВВ — решение, рассчитанное в первую очередь, на собственников (операторов) с небольшими парками вагонов, не имеющих собственной информационной системы или необходимых ресурсов для интеграции с ЭТП ГП в полном объеме.

Чтобы начать продавать вагоны с использованием облачного сервиса, пользователю-оператору необходимо, прежде всего, зарегистрироваться на сайте сервиса «РЖД». Далее следует процесс подключения уже непосредственно к облачному сервису: ввод краткой информации о себе и своем предприятии и реквизитов для подключения к ЭТП ГП.

После регистрации пользователь получает доступ к «Центру управления услугами» ОСВВ и может сразу же приступить к размещению квот на свои вагоны на ЭТП ГП.

Преимущества площадки для операторов вагонов: скорость подключения — считанные минуты: нет необходимости в программной интеграции ЭТП ГП с информационной системой оператора; можно сразу приступить к продажам. Легкий старт — шаблоны для настройки квот в центре управления услугами; клиенты уже ждут предложений. Оператору вагонов не нужно собственное программное обеспечение, поддержка сайта и реклама; неограниченная география — продавец с покупателем могут искать друг друга, пребывая в любом удобном месте: услуги продаются онлайн.