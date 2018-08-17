В Калининградской области запущен открытый портал информации о государственных и муниципальных закупках

Конкурсное агентство Калининградской области запустило в эксплуатацию портал с результатами мониторинга и анализа закупочной деятельности для обеспечения государственных и муниципальных нужд региона. Портал доступен по адресу http://portal-zakupki.gov39.ru/.

По словам руководителя Конкурсного агентства Левана Дараселии, портал является частью масштабной работы по автоматизации региональной системы государственных и муниципальных закупок.

«Это повысит открытость данных, упростит работу с ними участникам рынка госзакупок, минимизирует субъективный фактор, – сказал Дараселия. – Вся информация на портале – это открытые данные; они ежедневно актуализируются с базы данных Единой информационной системы. Человеческий фактор в их обработке практически отсутствует».

На едином портале представлена полная аналитика по государственным и муниципальным закупкам Калининградской области: общие сведения о заказчиках в разрезе количества и общей суммы контрактов, статистика опубликованных извещений с начала года, а также информация о закупках в стадиях «прием заявок» и «работа комиссии» по данным на текущую дату. Есть возможность ранжировать контракты по способам определения поставщика и по видам продукции, получить сводную информацию по общему объему сэкономленных средств и по каждой отдельной закупке.

На едином портале представлена полная аналитика по государственным и муниципальным закупкам Калининградской области

Кроме того, в меню портала «аналитика» содержатся сведения об итогах конкурентных способов закупок, карточки заказчиков, реестр поставщиков, а также информация о закупках у единственного поставщика и предоставляемые преимущества при осуществлении закупок субъектам малого предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим организациям.

Сервис для поставщиков представлен в виде интерактивной карты: с ее помощью можно найти интересующие закупки по категории, дате окончания подачи заявок, начальной максимальной цене контракта, номере извещения, способе определения поставщика и ИНН заказчика. При нажатии на каждую проводимую закупку открывается ее описание, НМЦ и ссылка на ЕИС в сфере закупок.

Источник данных нового портала – Единая информационная система в сфере закупок. Все данные представлены в виде таблиц и инфографики, что облегчает их восприятие. Информация на портале обновляется ежесуточно.