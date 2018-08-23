Eset: мошенники продавали в Google Play приложение-пустышку за 335 евро

Прежние методы не работают: как защитить устройства интернета вещей? Увеличение активности киберпреступников поставило бизнес в сложные условия. Особенно велика угроза в сфере интернета вещей, устройства которого по природе своей достаточно уязвимы. Как создать инфраструктуру, в которой риск проникновения и заражения будет минимальным?