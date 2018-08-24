Росреестр зарегистрировал первую электронную закладную по ипотеке Сбербанка. Электронная закладная была оформлена на готовую квартиру, приобретенную в ипотеку Сбербанка жителем поселка Московский Тюменской области.

Директор Дивизиона «ДомКлик» Сбербанка, Николай Васев, сказал: «Мы рады сообщить, что первая электронная закладная, дающая возможность ускорения регистрации залога при жилищном кредитовании, успешно зарегистрирована Росреестром. Благодаря развитию электронного взаимодействия с Росреестром и интеграции с его сервисами Сбербанк смог одним из первых подключиться к данному цифровому проекту. Оформление электронной закладной позволит сократить сроки оформления ипотеки и повысить безопасность сделок с недвижимостью».

Заместитель Министра экономического развития России – руководитель Росреестра Виктория Абрамченко, отметила: «Росреестр развивает электронное взаимодействие с кредитными организациями в целях сокращения сроков оформления ипотеки и повышения безопасности сделок с недвижимостью. Возможность оформления электронной закладной при ипотечных сделках – это еще один шаг к формированию цифровой экономики».