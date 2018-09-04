Исследование «Яндекса»: запросы из отпуска

«Яндекс» представил исследование запросов россиян, отдыхавших за границей. В компании изучили данные поиска и других сервисов и выяснили, какие страны этим летом были популярны среди российских туристов и как меняются интересы людей, когда они ненадолго становятся отдыхающими.

Туристами считали пользователей, которые, судя по данным мобильных приложений «Яндекса», большую часть времени находятся в России и этим летом не менее трех дней провели в другой стране.

В странах ближнего зарубежья поисковые интересы путешественников почти не отличаются от домашних — вероятно, многие ездят туда, чтобы навестить родственников или на заработки, то есть не как туристы. Поэтому эти страны исключили из рейтинга и не учитывали данные об активности посетивших их пользователей.

Больше всего российских туристов этим летом приняла Турция. В ней побывало в четыре раза больше пользователей «Яндекса», чем в следующей по популярности Греции, и в шесть раз больше, чем на Кипре и в Испании, которые заняли третье и четвертое место. Самая популярная страна из африканских — Тунис, из восточноазиатских — Таиланд. В топ15 попал и один представитель Латинской Америки — Доминиканская Республика.

Рейтинг стран заметно отличается от города к городу. В Петербурге, например, доля посетивших Финляндию была в пять раз больше, чем в других крупных городах. Доля отдыхавших в странах Западной Европы выше всего в Москве. За Уралом Вьетнам, Таиланд и Китай оказались в рейтинге выше, чем в целом по стране. Впрочем, в большей части Сибири всё равно лидирует Турция, восточноазиатским курортам она начинает уступать только где-то между Красноярском и Иркутском.

Для анализа суточной активности и поисковых интересов туристов были взяты данные об использовании приложений только теми пользователями, кто этим летом отдыхал в странах из общероссийского топа15.

Судя по активности в приложениях «Яндекса», в отпуске россияне встают примерно в то же время, что и в рабочие дни, и как на работу ходят на пляжи и в музеи. Ложатся немного позже обычного. Если дома по вечерам люди листают что-то в смартфонах и планшетах, то на отдыхе им, похоже, хватает сил на какие-то другие развлечения — на отпускном графике активности в приложениях не видно вечернего пика, обычного для будней.

Зато появляются два заметных спада активности, в которых можно угадать обед и ужин. Пики перед ними — это, видимо, часы, когда люди возвращаются с пляжа и заходят в номер переодеться.

Чтобы понять, что интересует людей в отпуске, аналитики компании сравнили частоты употребления слов в домашних и заграничных запросах. Самыми отпускными оказались «ром» и «супермаркет», а самыми домашними — «кинотеатр» и «поликлиника». Из еды и напитков наиболее туристическими можно назвать ром и фрукты, а нетуристическими — огурец и пиццу. Есть и такие слова, которые используют одинаково часто и дома, и на отдыхе, — это, например, «путин» и «небо».

Туристические запросы из разных стран отличаются по содержанию. Например, пять самых частотных слов, характерных для запросов из Доминиканской Республики, — это «ром», «коктейль», «сигара», «водоросли» и «ларимар». Французский топ5 выглядит совсем по-другому, в нем нет ни еды, ни покупок — он скорее описывает культурную программу туриста: «музей», «лувр», «версаль», «диснейленд», «эйфелева башня».

Все характерные слова разделены на четыре категории — достопримечательности, еда и напитки, шопинг и страноведение. К последней категории отнесли интерес к самой стране и ее жителям, культуре, истории, природе, обычаям: [сиеста в италии в какое время], [почему трещат цикады], [наполеон бонапарт вес], [отличие вьетнамцев от китайцев].

Самые длинные топы достопримечательностей получились в европейских странах — за исключением Финляндии, для которой характерны только запросы, связанные с рыбалкой и отдыхом на природе. По числу наименований в гастрономических топах побеждают Таиланд и Вьетнам. Самый большой список покупок — там же. Для Италии и Испании тема шопинга тоже актуальна, но, в отличие от других стран, там туристы интересуются не просто товарами, а конкретными брендами.

Смотреть по вечерам кино и сериалы люди продолжают и в отпуске. Судя по запросам, многие выбирают что-нибудь с местным колоритом. Главная киноассоциация с Грецией — «300 спартанцев», в Италии особенно популярен «Крестный отец», во Франции — приключения жандармов из Сен-Тропе, а в Чехии — мультфильмы про крота. Кроме того, туристы часто спрашивают про фильмы, которые снимались в стране: в Таиланде интересуются «Пляжем», в Тунисе — «Гладиатором» и «Звёздными войнами», в Доминикане — «Пиратами Карибского моря».

Проблемы, с которым люди сталкиваются на отдыхе, тоже заметны в запросах. В Турции и Болгарии, например, много спрашивают про вирусные инфекции. Для Таиланда характерны запросы про пищевые отравления и укусы планктона. Во Вьетнаме опасаются подделок и почему-то не могут разобраться с сейфом в номере. В Греции и Черногории боятся морских ежей, а в Тунисе — медуз.

Многие запросы туристов связаны с необходимостью как-то объясняться с местными: [как сказать по английски дайте пожалуйста хороший номер в отеле], [как сказать по итальянски счет], [вы очень красиво выглядите без куртки по болгарски] и так далее. В основном со словами «перевод» и «по-английски» ищут обычные формулы вежливости, вроде «спасибо» и «пожалуйста».

Из предметов, названия которых чаще всего вызывают затруднения, можно составить набор самых необходимых для туриста вещей. В него попадут вино, утюг, вилка, зубочистка и, конечно же, полотенце.