«Цифровая ипотека» и SmartDeal завершили проект по интеграции сервисов в области недвижимости

«Цифровая ипотека» и SmartDeal объявили о завершении проекта по интеграции цифровых сервисов в области недвижимости. Его результатом стало сокращение сроков подачи и рассмотрения ипотечных заявок в банках и регистрации сделки в Росреестре в четыре раза. Интеграция позволит банкам и застройщикам ускорить заключение сделок на ипотеку и увеличить их количество, а клиентам - сэкономить время, перевести весь документооборот в онлайн и быстрее получить ключи от квартиры.

Согласно исследованию ипотечных заемщиков NerdWallet, 42% клиентов испытывают «ипотечный стресс», одна из составляющих которого – сложный процесс получения одобрения кредита. Появление партнерских отношений между цифровыми сервисами в области недвижимости позволит клиентам застройщиков избавиться от бумажной волокиты, связанной с подачей документов и регистрацией сделки. Новый шаг в этом направлении – интеграция платформы для застройщиков по управлению ипотечными продуктами «Цифровой ипотеки» и платформы для взаимодействия с Росреестром SmartDeal.

Интеграция программных платформ SmartDeal и «Цифровой ипотеки» позволяет объединить стадии подачи заявки на ипотеку и ее рассмотрения банком и регистрации сделки в Росреестре. Это позволит застройщикам ускорить цикл заключения сделки на 30%, а клиентам – получить подтверждение регистрации сделки в Росреестре вместо 14 – за 2-3 дня. Единая анкета от «Цифровой ипотеки» предлагает клиенту наиболее выгодные условия кредитования на основе его параметров, при этом ее можно заполнить удаленно за пять минут. На данный момент платформу поддерживают 28 банков.

После одобрения заявки банком застройщик с помощью платформы SmartDeal отправляет заявление на регистрацию ДДУ или ДКП и необходимые документы в Росреестр. Подготовка этого пакета документов также занимает у застройщика не более пяти минут благодаря интеграции SmartDeal с CRM-системами и актуальными справочниками жилых комплексов и системе предзаполнения и обогащения данных. Моментальный механизм оплаты госпошлины, встроенный в SmartDeal, позволяет довести пакет электронных документов до регистратора в Росреестре в кратчайшие сроки. После завершения регистрации ДДУ или ДКП в Росреестре платформа SmartDeal автоматически отправляет полученные документы о регистрации в систему банка или на заранее определенный email-адрес от имени застройщика. На каждом этапе процесса сотрудники застройщика и участники сделки получают email- и смс-уведомление о ходе исполнения услуги. Уведомление о завершении регистрации в Росреестре становится основанием для раскрытия аккредитива и перевода денег застройщику.

«Партнерство "Цифровой ипотеки" и SmartDeal позволяет застройщикам расширить свою долю на рынке, а клиентам - получить лучшие условия ипотеки и экономить время, – отметил Роман Гуров, основатель компании "Цифровая ипотека". – Если раньше кредитные анкеты было необходимо заполнять вручную, а часть из них отсеивалась на этапе скоринга, то теперь автоматизация процесса дает компаниям возможность подобрать оптимальный вариант с той же скоростью, как вызвать такси».

«Сервисы SmartDeal и "Цифровой ипотеки" интегрированы для того, чтобы и застройщики, и пользователи уже сегодня могли оценить преимущества надежного и безопасного цифрового рынка недвижимости, – сказал Алексей Макаров, генеральный директор компании-разработчика SmartDeal. – Мы уверены, что уберизация ипотеки и автоматизация операций в области недвижимости создает огромные возможности в области развития цифровой экономики в России».

«ГК "А101" активно внедряет в свою систему продаж технологии e-mortgage, решая сразу две ключевые для сегодняшнего рынка недвижимости задачи, – сказала коммерческий директор ГК "А101" Анна Боим. – Во-первых, они помогают сократить и упростить клиентам необходимые процедуры для получения ипотечного кредита. Во-вторых, эти технологии сокращают операционные издержки банков и застройщиков приблизительно на 60%, открывая дополнительные возможности для разработки более привлекательных условий покупки. Функция автоматической регистрации в Росреестре эффективно помогает решать обе эти задачи».

Платформы SmartDeal и «Цифровая ипотека» уже используются для заключения ипотечных сделок онлайн и их регистрации в Росреестре лидерами рынка недвижимости – их преимущества оценили Райффайзенбанк и застройщик А101.